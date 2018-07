Nur einige Tage nach dem aufrüttelnden Appell von Bundeswirtschaftsminister Erhard hat das Wirtschaftsministerium seinen Lagebericht für die Bundesrepublik im Februar 1962 herausgegeben. Die frostige Atmosphäre, die von der Rede Erhards ausging, wurde nun durch einige Hinweise in diesem Bericht wieder etwas „aufgewärmt“. Heißt es doch in dem Bericht (um nur einige Konjunktur-Rosen daraus zu pflücken): setzte im Februar der Frühjahrsaufschwung ein ... Wurde die Produktion kräftig erhöht... Die Umsätze im Außenhandel nahmen zu ... So lief die diesjährige Frühjahrssaison im ganzen gesehen recht gut an... Durch die lebhafte Verbrauchsentwicklung erhält neben dem Dienstleistungsbereich auch die Industriekonjunktur eine beachtliche Stütze, usw.

Und auch einige ermunternde Zahlen sind in dem Bericht erwähnt: So weist der private Verbrauch (gemessen an den Einzelhandelsumsätzen) eine Steigerung um 8 % aus, die Verbrauchsgüterindustrie erwähnt einen Auftragseingang aus dem Inland, der um 7 % höher ist und die Umsätze wurden sogar um 8 % übertroffen (alle Zahlen im Vergleich zum Vorjahr). Etwas retardierend blieb allerdings die Lage im Bereich der Investitionen, und wir wissen heute auch, daß diese Entwicklung eine Folge der vorherigen starken Expansion sein mußte. Immerhin waren die Inlandsumsätze der gesamten Investitionsgüterindustrie im Januar kräftig gewachsen (+ 7 % ) und das Auftragspolster bei den Herstellern sichert immer noch gute Beschäftigung. Nach wie vor sind über 550 000 offene Stellen in der Bundesrepublik registriert und man mag aus all diesen Fakten, denen allerdings auch etwas schattigere Bezirke gegenüberstehen, wieder eine leichte Hoffnung schöpfen.

Die katastrophale Schrumpfung des Handelsbilanzüberschusses in den Monaten Januar und Februar ist inzwischen auch aufgeklärt worden: Man hatte die Erfassung der Einfuhr statistisch verändert und kam so auf Zahlen, die mit dem Vorjahr nicht ohne weiteres vergleichbar waren. Hätte man nach den bisherigen Methoden gezählt, so wäre der Überschuß im Außenhandel mit 350 Mill. DM gegenüber 1,27 Mrd. zu Buche gestanden.

Die kleine Korrektur aus dem Bundeswirtschaftsministerium tat gut; in der Wirtschaft lebt man zwar nicht von der Hoffnung, aber man wird doch meist von guten Aussichten und einer etwas erwartungsvollen Zukunft positiv beeinflußt. Es wäre ein verhängnisvoller Kurzschluß gewesen, wenn wir uns mit psychologischen Überlegungen unsere wirtschaftliche Existenz noch schwerer hätten machen wollen als sie ohnehin schon ist. Für die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern, von denen wir gern erwarten, daß sie vernünftig geführt werden, wäre eine einseitige gefühlsmäßige Belastung durchaus kein Vorteil gewesen. Wer nämlich mit einem nüchternen Realismus an dem Verhandlungstisch sitzt, kommt zu besseren Entscheidungen. als ein anderer, der mit niederdrückenden Sorgen und mit einer emotionellen Voreingenommenheit ringt. Rle.