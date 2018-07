Aufs Land, ins Bad – hinaus aus unserer engen Stube, in der die hohläugige Sorge aus jedem Winkel bildet, hinaus in Gottes freie Natur, Herz und Geist, zu stärken, Erholung zu suchen und zu finden; wenn dieser Tag endlich im Osten freundlich grüßend aufgegangen, wie lacht und jubelt der geplagte Stadtmensch! Und doch, wenn auch die Reiselust im Busen wach ist, wie viele Enttäuschungen können uns diese gute Laune nur zu bald rauben. Was hilft alles Laufen, wenn man nicht auf dem rechten Wege ist!

Johannes Kaltenboeck