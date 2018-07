Inhalt Seite 1 — Neues Schreckenswort: Der Urlaubsinvalide Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stefan Roth

Mehr Reisen, mehr Reisende, mehr Ferienorte, mehr Verkehrsmittel, mehr Hotels – nirgends fallen Rekorde so schnell wie in jenem Bestandteil modernen Lebens, der nicht mehr Urlaub, sondern Tourismus heißt. Und je größer die Auswahl wird, desto hilfloser werden diejenigen, die sie nutzen sollen; je heftiger die Werbung, desto schwieriger, nötiger die Beratung und die Kritik, die, je negativer sie scheint, um. so positiver ist,

Entspringt der moderne Massentourismus einem elementaren Bedürfnis unserer Zeitgenossen, das man als natürliches Entwicklungsphänomen ansehen müßte, oder entspringt er der geistigen Wehrlosigkeit des heutigen Menschen gegenüber der Suggestionskraft massierter Werbung? Diese Frage drängte sich dem Absolventen einer Tagung „Urlaubsberatung und Urlaubskritik in Presse, Film, Funk und Fernsehen“ auf, die von der Evangelischen Akademie gemeinsam mit der Katholischen Akademie der Diözese Rottenburg in Tutzing abgehalten wurde. Bemüht war man offenbar um eine gegenseitige Verständigung zwischen Reiseveranstaltern und Kulturkritikern über das Nötige, Mögliche oder Wünschenswerte publizistischer Förderung des organisierten Urlaubsreisebetriebs. Einzelheiten der Referate und Diskussionen interessieren hier nicht, um so mehr jedoch die darin deutlich gewordene menschliche Problematik, die auch den Unternehmern nicht mehr verborgen bleiben kann, die sie beunruhigt und anscheinend veranlaßt, Ursachen zu „erforschen“ – die auf der Hand liegen.

Kommen wir zurück auf die Ausgangsfrage. Was elementare („echte“) Bedürfnisse sind, ist klar: nämlich solche, die die Existenz gefährden, wenn sie nicht befriedigt werden. Dazu gehört natürlich auch das Feier-, das Entspannungs-, das Erholungsbedürfnis des heutigen Betriebsmenschen. Nicht gehört dazu die Neigung, alljährlich die der dringlichen Erholung zugemessene Zeit für strapaziöse Zerstreuungsreisen in immer neue Weltgegenden, und unter ständiger Einwirkung derselben Faktoren (Unrast, Lärm, Besinnungslosigkeit, Herdenleben) zu verwenden, die den Zustand der Erholungsbedürftigkeit verursacht haben und nach dem kurzen Urlaub wieder verursachen werden. Man sollte meinen, jeder wisse selbst, was ihm gut tut Und warum sollte nicht jemand, der eine ruhige Tätigkeit hat, in seinem Urlaub Anregungen suchen und sich erholen, indem er ganz aus seinem Milieu gelöst neue Eindrücke sammelt? Aber eines schickt sich nicht für alle. Doch das soll es wohl.

Es hieß in Tutzing, es gebe noch viele Leute, die „abseits“ ständen; sie „müßten noch für den Tourismus gewonnen werden“. Da möchte man denn doch einmal erfahren: warum „müssen“? Sieht man von denen ab, die sich bisher eine Urlaubsreise nicht leisten konnten, aber sicher eines Tages reisen werden, so werden viele „Abseitsstehende“ wohl wissen, warum sie bis jetzt nicht wollen, denn entgangen sein kann ihnen die breite und laute Verlockung zu Reisen nicht gut. Sie wollen also offenbar nicht; aber sie müssen; die Reiseunternehmer werden auch sie zu finden wissen. Sei’s drum. So werden also nächstens Tausende das Bedürfnis empfinden, nach Sardinien zu fahren, die auch im Traume noch niemals an diese Insel gedacht haben (weil nämlich eine große Sardinien-Propaganda gerade beginnt); und es werden andere Tausende, die Hausboote verabscheuen, sich eines anschaffen, weil dieser Artikel dem Zelt Konkurrenz machen wird. Ecco!

Alarmierender noch ist allerdings die Tatsache, die in Tutzing übereinstimmend von einem Reiseunternehmensleiter und einem hohen kirchlichen Würdenträger (der sich dabei auf medizinische Kronzeugen berief) festgestellt wurde: daß seit einigen Jahren immer mehr Menschen überreizt, abgespannt, dringend erholungsbedürftig von der Urlaubsreise zurückkehren. Nach Aussage des Reisefachmanns sollen schon von je 100 Touristen 80 unbefriedigt aus dem Urlaub heimkommen. Den Reiseunternehmern verursacht dieses Faktum Kopfzerbrechen. Und so hat sich unter Leitung eines Diplom-Psychologen ein eigener „Studienkreis für Touristik“ gebildet, der unter einem Wust von Spezialuntersuchungen über Urlaubsprobleme auch ein „medizinisch-psychologisches Studienprogramm“ abwickeln will.

Der tumbe Laie fühlt sich angesichts des auf der Tutzinger Tagung vorgestellten Arbeitsplanes zu der leichtfertigen Mußmaßung verführt, daß hier alles mögliche „erforscht“ werden soll, was ohnehin kein Rätsel ist. Es genügte, den vorgeführten Film über einen berühmten Badestrand zu sehen, um auf den Gedanken zu kommen, Dante würde heute wohl das ehebrecherische Paar Paolo und Francesca da Rimini seine Schuld in der Hölle eines, solchen Mammut-Campings abbüßen lassen. Und ihm genügt ferner eine Feststellung wie die, daß immer mehr Touristen sich für die extremen Möglichkeiten der „Urlaubsgestaltung“ entscheiden: für den turbulenten Amüsier-Urlaub oder für das bewußte Abschalten im letzten noch aufzutreibenden stillen „Kuhdorf“, während die „mittleren“ Angebote zwischen diesen beiden Extremen immer weniger Beachtung finden.