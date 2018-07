Inhalt Seite 1 — Schutzzöllner vor den Schranken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alfred Michaelis

Die Auseinandersetzungen um den Kurswechsel der amerikanischen Handelspolitik in Richtung einer engen Zusammenarbeit mit Westeuropa sind nunmehr in das entscheidende Stadium der Vernehmungen vor dem zuständigen Ausschuß des amerikanischen Kongresses gelangt. Der Ausschuß – das „Ways and Means Commitee“ des Repräsentantenhauses – hat mit der Vernehmung von insgesamt etwa 200 Sachverständigen und Interessenten aller Richtungen und Gruppen begonnen. Sie nehmen zu der von der Regierung unter dem Namen „Trade Expansion Act of 1962“ eingebrachten Gesetzesvorlage Stellung, die dem Präsidenten Vollmacht erteilt, die Zölle pauschal um die Hälfte zu senken und für bestimmte Waren ganz aufzuheben.

Der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Frage entsprechend hat die Regierung alle Minister, die irgendwie mit handelspolitischen Problemen in Berührung stehen, und dazu einige Staatssekretäre aufgeboten. Handelsminister Hodges griff das Stichwort von den neue frontiers auf, die er für die amerikanische Wirtschaft auf dem Gebiete des internationalen Händels erblickt. Er hofft, durch amerikanische Zolltarifsenkungen erhebliche Herabsetzungen der Außenzölle der EWG einzuhandeln, durch die Amerika erweiterten Zutritt zum europäischen Markt und eine stärkere Beteiligung am europäischen Wirtschaftsaufschwung eröffnet wird.

Hodges schätzt das potentielle westeuropäische Absatzvolumen der nächsten Jahre auf 50 Millionen Automobile, 50 Millionen Fernsehgeräte und 135 Millionen Radioapparate, durch die der westeuropäische Lebensstandard auf das Niveau des amerikanischen gehoben wird. Er meinte: „Wir werden an den Vorteilen teilnehmen, die das wirtschaftliche Wachstum Europas mit sich zu bringen verspricht.“

Finanzminister Dillon empfiehlt die Gesetzesvorlage unter dem Gesichtspunkt der amerikanischen Zahlungsbilanz. Er legte dar, daß die sechs EWG-Länder im Jahre 1961 für 3,5 Milliarden Dollar amerikanische Waren importierten, während ihr Export nach den Vereinigten Staaten sich nur auf 2,2 Milliarden Dollar belief. Der amerikanische Exportüberschuß von 1,3 Milliarden Dollar könnte sich durch gegenseitige Tarifsenkungen hoch weiter erhöhen. Dillon wies auch auf Knappheit an Arbeitskräften hin, die einen besonders lebhaften westeuropäischen Bedarf an amerikanischen arbeitssparenden Maschinen erwarten lassen.

Arbeitsminister Goldberg beleuchtete die Handelspolitik unter dem Beschäftigungsgesichtspunkt und unterbreitete dem Kongreß ausschuß eine Schätzung, nach der durch steigende Importe aus Westeuropa höchstens 90 000 Arbeiter freigesetzt werden, während durch Exportsteigerung eine vielfach so hohe Zahl Beschäftigung finden wird.

Bei der Regierungsbegründung der neuen Handelspolitik, wie sie in den Ministeraussagen zum Ausdruck kommt, ist eine deutliche Akzentverschiebung zu verzeichnen. Als das Regierungsprogramm im vergangenen Winter bekanntgegeben wurde, empfahl die Regierung die handelspolitische Zusammenarbeit vor allem unter dem Gesichtspunkt einer Festigung des westlichen Bündnisses. Davon ist jetzt kaum noch die Rede. Stattdessen werden nunmehr die rein wirtschaftlichen Vorteile in den Vordergrund gerückt.