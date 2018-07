Sie waren fertig und konnten gehen. Mutter und Fay und Totty, sie standen an der Gartentür in ihren zweitbesten Kleidern nach den Sonntagskleidern, Mutter hatte ihren Strohhut mit den Muscheln auf, und Fay hatte das Schachbrettmusterkleid an, das Mutter ihr gemacht hatte, und Totty, ja, wo war denn Totty, vor einem Augenblick war sie doch noch hier?

Totty, rief Mutter. Wenn du dich nicht beeilst, verpassen wir den Zug, er geht in zehn Minuten. Und wir dürfen nicht vergessen, daß wir in Beach Street aussteigen müssen. Wenigstens glaube ich, daß Dad Beach Street gesagt hat. Aber beeil dich, Totty.

Totty kam aus dem Waschhaus hinter dem Haus gelaufen.

Mum, schnell, ich habe Gypsy gefunden, und sie läßt den Kopf hängen, und sie stirbt, glaube ich. Sie ist im Waschhaus. Mum, schnell, rief sie drängend.

Mutter sah sich nervös um. Beeil dich, Totty, und komm zurück, Fay; Pussy wird schon in Ordnung sein. Wir geben ihr jetzt ein bißchen Milch, es ist noch was im Krug, und wickeln sie in eine Decke, und bis wir nach Hause kommen, ist sie wieder in Ordnung.

Alle drei eilten nach hinten ins Waschhaus. Es war dunkel, und nur durch das kleine viereckige Fenster, das zerbrochen und mit braunem Papier verklebt worden war, fiel etwas Licht herein. Die Katze lag auf einem Haufen Säcke in einer Ecke beim Waschkessel. Ihr Kopf war gesenkt, und ihre Augen glänzten vor Fieber oder Gift oder sonst etwas; aber sie lebte. Sie fanden einen alten, sauberen Dosendeckel und gossen warme Milch hinein, und von einem der Borde zogen sie ein staubiges Stück Decke. Die Falten klebten aneinander, ganz grün und haarig, und ein Holzwurm mit Hügeln und Tälern auf dem Rücken fiel auf den Fußboden und kroch langsam über den rissigen Zementboden zu einem kleinen Versteck an der Wand. Totty vergaß sogar, ihn zu fangen. Sie sammelte alles mögliche, Holzwürmer und Ohrenkneifer und Spinnen, obwohl man sich vor Ohrenkneifern in acht nehmen mußte, denn wenn man im Gras lag und schlief, krochen sie einem ins Ohr und bauten ihr Nest darin, und man mußte zum Arzt gehen und sich das Ohr aufstechen lassen.

Sie deckten Gypsy zu und streichelten sie. Hab keine Angst, Gypsy, sagten sie. Heute abend sind wir wieder da und sehen nach dir. Wir fahren jetzt an den Strand. Auf Wiedersehen, Gypsy.