Kein Zweifel, die Gesundheit ist ein besonders schutzbedürftiges Gut. Entsprechende Aufmerksamkeit verdienen die Bemühungen des Gesetzgebers, diesen Schutz zu gewährleisten, soweit das überhaupt in dessen Kräften, Möglichkeiten und Kompetenzen steht. In diesem Zusammenhang muß der Entwurf eines Gesetzes über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens gesehen werden. Die Diskussion hierüber ist bereits seit geraumer Zeit im Gange. Mit einer Veranstaltung des Bundesfachverbandes der Heilmittelindustrie im Gürzenich sind die Probleme, um die es hier geht, zum ersten Male einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt worden. Dafür gebührt den Initiatoren Dank. Wenn irgend jemand ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, um was es hier geht, dann ist es die Öffentlichkeit, deren Wohl und Wehweh(chen) auf dem Spiele stehen.

„Wehwehchen“ – das ist keine fahrlässige Bagatellisierung, sondern eine Kennzeichnung des Tatbestandes, der einer neuen gesetzlichen Regelung zugeführt werden soll. Im „wesentlichen geht es nämlich darum, das Recht des Bürgers (als Patient) auf Selbstbehandlung – und die Werbung hierfür – einzuschränken. Die Selbstbehandlung aber erstreckt sich erfahrungsgemäß in erster Linie auf Bagatellbeschwerden, derentwegen man sich im allgemeinen geniert, einen Arzt aufzusuchen: Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Mattigkeit, Nervosität, Hartleibigkeit, Schnupfen, Husten und was dergleichen Alltagsgebrechen mehr sind.

Es liegt auf der Hand, daß mit der beabsichtigten Einschränkung der Werbung für Mittel (und Wege), deren sich der Patient bisher als Selbsthilfe über die Hausapotheke bedient hat, vitale wirtschaftliche Interessen sowohl der pharmazeutischen Industrie als auch der Ärzteschaft berührt werden. Diese Interessen haben aber unserer Meinung nach zurückzutreten gegenüber dem Selbstbehandlungsrecht des Bürgers, das, wenn man so will, auch ein Schutzbedürfnis ist. Der neue Gesetzentwurf, der an die Stelle der bisher gültigen, kriegsbedingten Polizeiverordnung treten soll, läuft aber praktisch auf ein Verbot der Selbstbehandlung hinaus. So sehen wir es jedenfalls mit Professor Gunzert, der sich als Soziologe auf der öffentlichen Veranstaltung im Gürzenich ebenso temperamentvoll wie überzeugend gegen eine staatlich sanktionierte Bevormundung des Bundesbürgers auf dem Gebiet des Heilwesens ausgesprochen hat.

Bei Lichte besehen ist es ein Stück Demokratie, das hier auf dem Spiele steht, eine von den wenigen Freiheiten und Möglichkeiten selbstverantwortlichen Tuns, die uns geblieben sind. Daß mit der beabsichtigten Einschränkung der Werbefreiheit für eine ganze Branche zugleich die Gewerbefreiheit und damit die Freiheit des Wettbewerbs angetastet wird, sei nur am Rande vermerkt. Es bliebe auf’s innigste zu wünschen, daß der Kölner Appell an die Einsicht der an dem Gesetzentwurf Beteiligten seine Wirkung nicht verfehle und zu einer erneuten Überprüfung führe. Auf daß – gemäß dem obersten Grundsatz der Heilkunde – kein Schaden angerichtet werde. W. B.