Eine große Firma hatte erwogen, ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten. Es fing damit an, daß so viele Abteilungen der Gesellschaft schwer erreichbar außerhalb des Hauses saßen. Es fing damit an, daß bei den Besprechungen im Vorstand immer häufiger „Raumfragen“ erörtert wurden. Und schließlich – konkret gesagt –, fing es damit an, daß der Vorstand Herrn Paul „mit der Prüfung der Frage“ beauftragte, ob und wo durch einen Neubau die Raumkalamitäten endgültig beseitigt werden könnten. Das war nicht nur der Anfang des Hausbaus – des Hausbauvorbereitens –, sondern auch schon der Anfang der damit verbundenen Tragikomödie.

Warum wurde eigentlich gerade Herr Paul mit dieser Prüfung beauftragt? Herr Paul hat vier Qualitäten, die ihn für die neue Aufgabe anscheinend vorher bestimmen: Herr Paul ist nicht im Vorstand, also durch die verantwortungs- und bedeutungsvolle Vorstandsarbeit nicht belastet; er versteht (trotzdem) etwas von Bilanztechnik und kann daher über die so wichtigen Fragen der Abschreibung schnell und sicher urteilen; er weiß ferner durch eine Verbindung zur Lohn- und Gehaltsbuchung, wieviel Mitarbeiter im Neubau unterzubringen wären und wie diese Mitarbeiter auf die einzelnen Abteilungen verteilt sind, und schließlich – also viertens – versteht Herr Paul etwas von Architektur, hat er doch selbst unlängst gebaut. Zur Architektur eines „etwaigen“ Neubaues hat der Vorstand schon recht klare Vorstellungen „... also passen Sie auf, keine Experimente, keine Risiken – wir müssen auch an unsere Kunden denken –, solide, solide und – nicht wahr – von zurückhaltend-vornehmer Konservativität, nicht solch’ moderne Kiste ...“ Das ist das eine, das andere ist: „... und lassen Sie sich nicht mit der untergeordneten Planungsbehörde ein – ich mache das alles direkt mit dem Oberbürgermeister ...“

Und so nimmt die Geschichte denn ihren Fortgang. Ist die Firma klein, suchen Herr Paul, seine Makler und sein Architekt nach einem geeigneten Grundstück und versuchend zu kaufen; ist die Firma – das heißt, ist ihr Gewerbesteueraufkommen für die Gemeinde – beachtlich, sitzen Herr Paul, sein Makler – ihn lassen wir jetzt fort, da er hier nicht mehr erforderlich scheint – und sein Architekt beim Oberbürgermeister, beim Kämmerer, beim Stadtdirektor. Stadtoberhaupt und alle unteren Häupter zittern – das ist leider die Regel – bei dem Gedanken, die Firma könne etwa abwandern, womöglich im Nachbarstädtchen künftig Steuern zahlen (die Grundstücke, die sie bei uns haben wollen, sollten eine Grünanlage mit einem Spielplatz werden). Die Häupter wiegen ihre Häupter hin und her undschließlich: Es wird beschlossen. Die Fläche wird verkauft, die Parkanlage kommt in die Vorstadt, und der Spielplatz wird auf zwei (unglücklicherweise noch bebaute und Privatleuten gehörende). Nachbargrundstücke „geplant“. Zur Schlußbesprechung zieht man noch den beamteten Planer hinzu. Der Stadtbaurat schwankt, ob er nun als Planer protestieren (oder resignieren) soll – Grund genug wäre ja vorhanden –, oder ob er als „Politiker“ an seinen letzten Haaren sogenannte „städtebauliche“ Gründe – Städtebau ist so schön dehnbar – für den beabsichtigten Unsinn herbeizieht (das Wohl der Stadt...).

Zwar ist das Grundstück für das bisher festliegende Programm nicht oder nur knapp ausreichend (daß nachher 30 Prozent mehr Flächen gebraucht werden, war natürlich nicht voraussehbar); zwar liegt das Grundstück mitten im zentralen Verkehrsgetümmel, ist eigentlich mit dem Auto gar nicht zu erreichen; zwar liegt das Grundstück auch in der Stadt an der Marktkirche unglücklich – man weiß nicht, was die Denkmalspfleger später noch sagen werden (inzwischen weiß man auch das: Sie fordern „maßstabsvolle Eingliederung und Zurückhaltung“) – aber – und dieser Vorteil kann nicht hoch genug bewertet werden – etwa 30 Prozent der künftigen Arbeitsräume erlauben den Blick auf Markt und Rathaus. Es sind 30 Prozent (dazu gehört natürlich der Haupteingang) – 30 Prozent, die nachher die teuersten des ganzen Hauses sind, nicht etwa nur, weil dort der Vorstand, in Edelholz und Bronze gefaßt, residiert, sondern besonders auch, weil der Lärm vom Markt herauf unerträglich ist. Man hat zuerst – natürlich nachträglich – Doppelfenster eingebaut. Später bemerkte man, daß offene Doppelfenster aber so gut sind wie gar keine, und da auch der Vorstand der Entlüftung nicht entraten kann, hat man letzthin diesen Flügel des Hauses, so gut es eben ging, klimatisiert.

Die besagten 30 Prozent vom Arbeitsplatz ablenkender Aussicht auf das neugotische Rathaus haben etwas mit „Repräsentation“ zu tun. Das rechtfertigt alle „zwars“, rechtfertigt auch den Grundstückspreis – wenn nicht hier die Stadt sich entschloß, in „Würdigung der Bedeutung des Betriebes für das wirtschaftliche Leben der Stadt“ das Grundstück zu verschenken oder aber den Preis auf einen Bruchteil des Verkehrswertes zu senken. Dieses ganze Geschäft bezeugt abenteuerlich den sich gelegentlich einbürgernden „Feudalkapitalismus“ als Basis des Gespräches zwischen Bürger und Fiskus.

Wir verloren über jenem charmant-obskuren, beide Geschäftspartner so liebenswert zeichnenden Spiel den Architekten und das „Werk“ aus den Augen. Wie war es denn zu diesem Architekten gekommen? Herr Paul hatte also gebaut; natürlich kein Büro, sondern ein Wohnhaus – aber wenn man ganz ehrlich ist, nicht einmal das, ja, nicht einmal er selbst, sondern seine Frau. Sie hatte im Wohnraum ihres Einfamilienhauses einen Kamin einbauen lassen. Sie war dazu angeregt worden durch Photos vom „Interieur“ der Wohnungen „führender Künstler“ besonders des Films, abgedruckt in einer auflagestarken Film- und Modezeitschrift. Bei diesem Umbau hatte ihr Herr Architekt Balthasar sie so nett beraten. Er hatte Zeichnungen (von. einem jungen Mitarbeiter) anfertigen lassen, und das Ganze ist so hübsch geworden, und der Kamin zieht sogar. Herr Balthasar ist seither bei Pauls gleichsam „Freund des Hauses“.

Man sieht, wie die Sache weitergeht. Herr Paul und Herr Balthasar – denn er ist nun natürlich der Architekt auch für das neue Geschäftshaus –, besprechen das Projekt, machen Studienreisen, Spesenreisen, betrachten ähnliche Objekte: „Sehr schön, leider ist das bei uns nicht möglich ...“