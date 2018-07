CELLE (Schloßtheater):

„Der Briefträger kommt“ von Hans-Joachim Haecker

Durch den (halben) Gerhart-Hauptmann-Preis, den er 1961 (neben Siegfried Lenz) für sein dramatisches Gesamtwerk bekam, ist der (1910 in Königsberg geborene) hannoversche Studienrat kritischer Aufmerksamkeit sicherer geworden. Er erfährt dabei den Unterschied zwischen lokaler und hauptstädtischer Resonanz. Sein Einakter „Dreht euch nicht um“, eine Paraphrase der Angst als Nachwirkung des KZ-Erlebnisses von zwei alten Jüdinnen, fand vor einem Jahr nach der Bochumer Uraufführung ernsthafte Zustimmung. Demselben Stück, mit einem weiteren Einakter („Gedenktag“ vor einem Monat auf dem Berliner Theater am Kurfürstendamm zusammengestellt, wurde in denselben überlokalen Zeitungen zwar noble Moral bestätigt, an beiden Einaktern aber auch die sprachlichen und dramatisch-konstruktiven Schwächen Haeckers nachgewiesen. Die Urteile erschienen umso schlüssiger, als die tragenden Rollen in Berlin von Tilla Durieux und Hilde Körber dargestellt worden waren.

Bei der Uraufführung von Haeckers jüngsten, abendfüllendem Schauspiel „Der. Briefträger kommt“ bleibt nun wieder die Möglichkeit offen, daß durch eine großartige Besetzung mindestens die Bühnenwirkung erheblich verstärkt werden könnte.Hannes Razums Inszenierung mit den Celler Schauspielern zeigte zwar „authentisch“ den Stil, aber... Dieses Stück stellt in surrealistischer Manier eine Kafka-Welt auf die Bühne. Bemerkenswert, wie der „innere Monolog“ à la Strindberg szenisches Phantom wird. (Wesentliches trug, zur Aufführung der für Spuk begabte Bühnenbildner Hans-Günther Spornitz bei.) Das Stück ist eine lyrisch gestimmte, schleppende Stilkopie, der eins Gegenkraft fehlt. Die persönlichste Äußerung des Autors ist das Thema: todessüchtige Liebe, hochromantisch, aber unerfüllbar, weil die Frau hier nur Projektion eines männlichen Wunschtraums ist. „Tristan“, II. Akt, intelligent durchschaut. Jac