Schon im vergangenen Jahr war in der Hauptversammlung der August-Thyssen-Hütte AG über das Kursniveau der Montanaktien beredte Klage geführt worden. Das war auch in diesem Jahre nieder der Fall; die Suche nach dem Sündenbock bewegt naturgemäß die Gemüter der Aktionäre. Den temperamentvollen Ausführungen eines Sprechers, die Investmentgesellschaften drückten die Kurse, weil sie sich allzu fleißig von ihren Montanwerten trennten, wurde jedoch sowohl von Seiten des Aufsichtsratsvorsitzers Dr. Robert Pferdmenges als auch von einem anwesenden Vertreter einer der apostrophierten Gesellschaften widersprochen. Die Meinung, daß die Montanpapiere stark unterbewertet sind, vertrat in dieser Debatte Vorstandsvorsitzender Bergassessor Dr. Hans-Günther Sohl, jedoch solle man diese Tatsache nicht ausschließlich im Hinblick auf etwaige Veräußerungsabsichten bedauern, sondern auch daran denken, so meinte Sohl, daß der derzeitige Kursstand der Thyssen-Aktie die Möglichkeit biete, ein gutes Papier billig zu erwerben

Allerdings konnte auch die Thyssen-Verwaltung ihren Aktionären keine begründeten Hoffnungen auf eine kurzfristige Besserung der Montanbörse machen. Über die Ertragsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr hörte man von Dr. Sohl nur sorgenvolle Ausführungen. Bei rückläufigen Produktions- und Umsatzziffern klagt die ATH über anhaltend schlechte Erlöse. Sohl wandte sich daher erneut mit aller Schärfe gegen die Wettbewerbsverzerrungen am Gemeinsamen Markt, die es dem französischen Stahl gestatten, einen massiven Preiskampf auf dem westdeutschen Markt zu führen. „Wir wenden uns“, so führte der ATH-Chef aus, gegen die Tatsache, daß der französische Stahl im deutschen Markt infolge der umsatzsteuerlichen Ent- und Belastungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr erheblich verbilligt wird, während umgekehrt deutscher Stahl in Frankreich eine entsprechende Verteuerung erfährt.“ Durch die in der Stahlindustrie geforderte Erhöhung der Umsatzausgleichssteuer würde die bestehende Ungleichheit der Startbedingungen zwar nicht voll aus der Welt geschafft, aber gemildert; und vor allem bleibe eine solche Maßnahme in der Bundesrepublik die einzige Möglichkeit, um schnell zu handeln.

Ein besonderes Sorgenkind der Hüttenwerke ist auch die gegenwärtige Lohndiskussion in der eisenschaffenden Industrie, an der Generaldirektor Sohl in seiner Hauptversammlungsrede nicht vorbeigehen konnte. Die Personalkosten der deutschen Stahlindustrie hätten – so hieß es – einen Stand erreicht, der nicht ohne ernste Gefahren für die weitere Entwicklung sei. Durch die Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen der letzten Jahre habe die deutsche Stahlindustrie mit ihren Arbeitskosten die Spitzenstellung in der Montanunion erreicht. Nmn