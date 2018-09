Wir haben In der Bundesrepublik eine Fibag-Debatte um den Verteidigungsminister, aber eine Verteidigungsdebatte haben wir nicht. Das ist symptomatisch für einen Staat, in dem sich die Politik mehr und mehr in Affären erschöpft; für einen Staat, in dem – gerade im Hinblick auf die Wehrpolitik – die parlamentarische Opposition offensichtlich resigniert und auch die selbsternannte außerparlamentarische Opposition, der „Spiegel“, persönliche Fehden austrägt anstatt sachliche Kontroversen. Dabei wäre es ebenso dringlich, die Verteidigungspolitik zu durchleuchten wie den Figab-Dschungel zu durchdringen.

Denn Franz Josef Strauß ist jüngst – Fibag hin, Fibag her – nicht nur auf dem ungehobelten bayerischen Parkett ins Straucheln gekommen. Auch auf seinem ureigenen Feld, dem der Wehrpolitik, der Verteidigungsdiplomatie und der Bundeswehrführung, sind ihm letzthin bedenkliche Schnitzer unterlaufen. Die Frage, ob er sich dabei in persönlichem Machtdrang oder aber in sachlicher Beflissenheit vergaloppierte, wird wohl ein jeder Bundesbürger nach seiner Fasson – und vor allem nach seiner vorgefaßten-Meinung – beantworten. Man kann jedoch selbst dann, wenn man einem Minister von dem unbändigen politischen Temperament eines Strauß das Benefiz des Zweifels zubilligt, nicht daran vorbeikommen, daß es ihm in seinem Amtsbereich an Fingerspitzengefühl wie an Fortune gebrach. Sogar die ihm wohlwollen, können nicht die Augen davor verschließen: Durch Ungeschicklichkeit hat er sich zumindest mancherlei Mißdeutungen ausgesetzt.

Franz Josef Strauß ist ein Mann, der ein Wort, auch eine Definition, ja sogar ein Konzept schnell zur Hand hat – oft ein Wort, das den Nagel auf den Kopf trifft, oft eine präzise Definition, ein eindrucksvolles Konzept. Aber in den vergangenen zwölf Monaten ist es ihm nicht gelungen, seine militärpolitische Konzeption aus der Zwielichtzone der Mißverständnisse, der Mutmaßungen und des Mißtrauens herauszuhalten – und das weder im Inland noch im Ausland. Seine Posaune hat allzu lange nur einen undeutlichen Ton von sich gegeben. Und wo sie ertönte, beispielsweise in dem umstrittenen Artikel, den Oberst Gerd Schmückle, der offizielle Sprecher des Verteidigungsministeriums, in der Wochenzeitung „Christ und Welt“ veröffentlichte, wurden die Töne oft als schrille Mißtöne empfunden – hierzulande und vor allem in den USA.

Nicht etwa, daß Schmückles Artikel völlig abwegig gewesen sei. Seine Kernthese ist ganz richtig: daß nämlich, da nun einmal beide Seiten atomare Waffen besitzen, nur noch nichtatomare oder atomare Gefechts- und Kriegssituationen denkbar seien, nicht aber konventionelle Kriege im überkommenen Sinne. Im überkommenen Sinne: das heißt in dem Sinne, daß die eigenen Truppen so entfaltet werden könnten, als habe der Gegner keine Atomwaffen.

Dies hat Schmückle wohl gemeint; geschrieben hat er es nicht. Geschrieben hat er vielmehr: „Es kann in Europa keinen konventionellen Krieg mehr geben.“ Da darf er sich nicht wundern, daß viele Leute diesen Satz so interpretieren wie das amerikanische Nachrichtenmagazin Time: „Schmückles Folgerung: Die Truppen des Westens, einschließlich denen der Westdeutschen, sollten den Kampf mit Superbomben austragen.“ Er darf sich um so weniger wundern, als er in seinem Artikel auch folgende Sätze an die Adresse einiger Kennedy-Berater und Militärs „auf alten Lorbeeren“ gerichtet hatte:

„Ob bewußt oder unbewußt, ihre Anstrengungen laufen letzten Endes alle darauf hinaus, den Krieg in Europa wieder zu einem Mittel der Politik zu machen. Mit ihrer heimlichen Gier nach Krieg werden diese Autoren die Beute der seltsamsten Einbildungen: Sie jonglieren in der Öffentlichkeit mit Begriffen wie atomare Entwaffnung’, atomarer Befehlsstrang’, ‚Pause‘ und ‚Schwelle‘ und zerreden damit die Abschreckung so lange, bis sie einer Null ziemlich ähnlich sieht.“ Ferner: „Die Idee vom konventionellen Krieg in Europa ist militärische Alchimie.“

Diese Auffassung widerspricht nun in der Tat allem, was Kennedy und seine Militärberater seit über einem Jahr unablässig gepredigt haben. Sie betrachten es als unverantwortlich, daß jeder, auch der kleinste bewaffnete Konflikt in Europa, unverzüglich in die atomare Apokalypse münden solle, und sie wollen sich auf jeden Fall die Wahl der Mittel durch eine ausreichende Vielfalt der Waffen offenhalten. Wie Kennedy es neulich formulierte: „Wir brauchen Kontrolle, brauchen Beweglichkeit, müssen wählen können.“