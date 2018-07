Wird der 11. Evangelische Kirchentag, der im nächsten Jahr in Dortmund stattfindet, ein Kirchentag der Reformen? Manches deutet darauf hin. Hannovers einflußreicher Landesbischof Hanns Lilje und auch das Kirchentagspräsidium haben jedenfalls einem Vorschlag junger Laien zur Gründung eines Arbeitskreises „Kirchenreform“ zugestimmt. Diese Gruppe soll bis zum Dortmunder Treffen Richtlinien für Änderungen der Kirchen-Organisation ausarbeiten.

Damit wird zum erstenmal seit 1949, seit dem 1. Evangelischen Kirchentag, der ernsthafte Versuch unternommen, die Schallmauer der fruchtlosen Diskussionen um eine „Erneuerung“ der Kirche zu durchbrechen. „Lange genug haben wir das prophetische Wort von der neuen Zeit, die da kommen soll, ernst genommen. Doch es hat sich nichts ereignet, außer den Hoffnungen“, sagte Rudolf von Thadden – der vor mehr als einem halben Jahr mit seinem ZEIT-Artikel „Kirchentag ohne Protestanten“ Aufsehen erregt hatte – während einer Zusammenkunft in Loccum. Bei dieser Tagung steckten er und seine Freunde die ersten Felder einer „Flurbereinigung“ der Kirche ab.

Den „Reformatoren“ geht es vor allem um eine Aktivierung der Laienbewegung, um die Ablösung der „Behördenkirche“. Der Laie soll nach ihrer Meinung nicht mehr „Infanteriedienste“ für den Pfarrer an der weltlichen Front leisten, sondern in der Kirche selbst einen Platz bekommen. Zu diesem Zweck hat der Thadden-Kreis ein detailliertes Programm entworfen, das der Dortmunder Arbeitsgruppe als Grundlage dienen soll.

Es beginnt mit der Forderung, das Amt des Lektors einzuführen, der während des Gottesdienstes das Evangelium lesen, die Kanzel-Abkündigung halten und das Fürbittegebet sprechen soll. Für diese Aufgabe sind Laien vorgesehen. Außerdem soll der Pfarrer von der zeitraubenden Verwaltungsarbeit befreit werden. Sie soll in Zukunft allein vom Kirchenvorstand erledigt werden. An der Spitze des Presbyteriums hat daher auch nicht mehr der Pastor, sondern ein Gemeindemitglied zu stehen. Der Pfarrer soll sich nur noch seinem eigentlichen Auftrag widmen, der Verkündigung und der Seelsorge.

Die Thadden-Gruppe geht noch einen Schritt weiter: Sie verlangt, daß der Pfarrer nicht auf Empfehlung der Landeskirche eingesetzt, sondern von der Gemeinde gewählt wird; ihr soll er sich obendrein alle sechs Jahre erneut zur Wahl stellen. Gleichzeitig will man auch das Patronatsrecht abschaffen, das einst die Berufung der Pastoren zum Privileg der Landesherren machte – ein Privileg, das heute häufig von den Bürgermeistern und Landeskirchen ausgeübt wird.

Selbst das Problem der Finanzierung – seit eh und je ein „heißes Eisen“ bei den Reform-Diskussionen – wird in Dortmund zur Sprache kommen: Die Gemeinden sollen die Finanzhoheit erhalten. Heute haben allein die Landeskirchen die Verfügung über die Kirchensteuer. Sie teilen nur zweckgebundene Mittel aus und stellen, von sich aus den Haushaltsplan der Gemeinden auf. Auch mit dieser Praxis wollen die Reformer aufräumen. Sie gehen sogar so weit, das Verfügungsrecht der Kirchen über die Kollekten zu fordern.

Wenn sich die „Stürmer und Dränger“, die in Loccum mit einem klaren Programm vor die Kirchenoberen und Kirchenverwalter traten, auch in Dortmund durchsetzen können, dann wird die „bürokratisierte Kirche“ bald der Vergangenheit angehören. Nach 1945 lautete die Parole: „Die Kirche muß in die Welt.“ Nun soll der entgegengesetzte Weg eingeschlagen werden: Die Welt muß in die Kirche! In Dortmund wollen die Reformer versuchen, damit einen praktischen Anfang zu machen. D. St.