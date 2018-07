Ein ZEIT-Interview mit Lord Hailsham/ Von Egon Larsen

Zigarette?“ fragte Lord Hailsham und schob mir die silberne Dose auf seinem Schreibtisch hin – nur für Besucher, er selbst hat das Rauchen aufgegeben. „Auf Ihre eigene Gefahr natürlich“, fügte er lächelnd hinzu. Vor ihm lag die Morgenzeitung mit der fetten Überschrift: Lord Hailsham prangert Reklame der Tabackonzerne an.“ In der goßen Kontroverse, die seit dem vernichtenden Urteil des königlichen Ärztekollegiums über das Zigarettenrauchen als Ursache von Lungenkrebs und Herzkrankheiten die britische Öffentlichkeit erregt, hat sich der Minister für Wissenschaft temperamentvoll auf die Seite der Mediziner geschlagen.

Es war das erste Mal, daß Lord Hailsham – seit zwei Jahren Minister für Wissenschaft – warnend und kritisch vor die Öffentlichkeit trat, um zu einem Tagesproblem Stellung zu nehmen. Zu den verschiedenen Beschwerden, die gerade in letzter Zeit von der Presse und aus wissenschaftlichen Kreisen gegen ihn vorgebracht wurden, gehört auch die, daß er sich nicht genügend mit den brennenden aktuellen Problemen befasse. Man hat im breiten Publikum wie in Fachzirkeln eigentlich keine so rechte Vorstellung von den Aufgaben und Möglichkeiten, die dieses neue Amt des Ministers für Wissenschaft bietet. Wie sieht er sie selbst?

„Zunächst einmal, ist die Vorstellung falsch, daß man ein großes Ministerium für Wissenschaft braucht, mit Hunderten von Beamten, die das wissenschaftliche Leben des Landes regeln“, sagt Lord Hailsham. „Die Forschungsarbeit muß von Forschern ausgeführt werden. Eine Regierung, die versucht, die Freiheit des Forschers zu beeinträchtigen und die Unabhängigkeit seiner Arbeit zu beeinflussen, würde nur ihre eigene Kraftquelle zerstören und ihr eigenes Ziel vereiteln, weil sie damit das Vertrauen des Forschers und seine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit untergraben würde.“

„Aber Ihr Amt, Lord Hailsham, verdankt doch seine Existenz der Erkenntnis, daß heutzutage die Wissenschaft nicht ohne staatliche Hilfe funktionieren kann?“

„Allerdings. In den meisten Sparten der Forschung ist die Zeit des genialen Einzelgängers vorbei. Die Geräte sind einfach zu teuer, die Ausbildung des Wissenschaftlers ist zu langwierig und kostspielig. Er ist also zunehmend auf die Schirmherrschaft des Staates angewiesen, und der Staat kann wiederum aus dieser Unterstützung gewaltige Vorteile ziehen – er profitiert von den Ergebnissen. Das weiß man in allen Ländern, auch in denen, die keine eigenen Ministerien für Wissenschaft haben. Aber kann man leugnen, daß dabei sowohl Staat wie Wissenschaft in gewissem Maß korrumpiert werden? Drei Viertel der britischen Staatsgelder, die für die Forschung ausgesetzt sind, kommen aus dem Verteidigungsbudget. Ich habe von vornherein die Beschränkung akzeptiert, daß Verteidigungsdinge aus meinem Aufgabenbereich ausgeschlossen sind. Ich bin der Ansicht, daß aus der Ehe zwischen Forschung und Verteidigung nur Korruption entstehen kann, und ich bin meinerseits zufrieden damit, daß mein Amt sich davon freizuhalten vermag.“

„Wie spielt sich nun Ihre Tätigkeit in der Praxis ab?“