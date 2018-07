Die Lösung von Arbeifsverhälfnissen durch Arbeitnehmer hat in der Bundesrepublik erheblich zugenommen. Wie die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände mitteilte, gingen von je zehn Kündigungen, die 19dl ausgesprochen wurden, durchschnittlieh sieben von den Beschäftigten und nur noch drei von den Arbeitgebern aus. Besonders hoch ist die Zunahme der Kündigungen bei den Männern ; Hier hat der Anteil der Arbeitnehmer an den Kündigungen von 50 3% im Jahre 1959 auf 72 7 °ö im Jahre 1961 zugenommen. An dieser Entwicklung sind alle Wirtschaftszweige beteiligt, besonders stark das Bau , Ausbau- und Bauhilfsgewerbe (Zunahme von 37 7 °a 1959 auf 69 7 "k 1961).

Etwa zweteinhalbmal so viele Zigaretten wie 1936 raucht heute der westdeutsche "Durchschnittsbürger". Sein Zigarrenkonsum ist dagegen um rund zwei Fünflei geringer geworden. Nach Angaben des Deutschen Industrieinstituts sind 1961 Tabakerzeugnisse im Werte von 7 74 Milliarden DM in "blauen Dunst" aufgegangen — 8 °o mehr als im Vorjahr, An der Wesermündung bei Bremerhaven ist mit dem Bau des Massenguthafens "Weser Port begonnen worden. Bereits Ende 1963 sollen den von der Stadt Bremen und der Klöckner Werke AG gemeinsam finanzierten Hafen die ersten Massengutfrachter bis zu 40 000 Tonnen anlaufen können. Von dem veranschlagten Betrag von 58 Millionen Mark tragen die Klöckner Werke 35 Millionen. Die Umschlagkapazifät — hauptsächlich Erz — soll von anfänglich drei Millionen Tonnen bis 1967 auf 12 Millionen gesteigert werden, wobei dann auch 70 000 Tonnen Frachfer den Hafen werden anlaufen können.

Für "objektive und neutrale vergleichende Warenfeste hat sich Bundeswirfschaftsminisfe Erhard vor dem Verbraucherausschuf; seines Ministeriums ausgesprochen. Die Warenprüfungen sollten von einer öffentlichen Institution vorgenommen werden, deren absolute Neutralität gesichert sein müsse. Der Staat sollte nicht unmittelbar tätig werden.

Untersuchungen in einigen größeren Unternehmen Württembergs haben ergeben, dal? die freiwilligen sozialen Leistungen von 23 5% der Lohn- und Gehaltssumme (vor 5 Jahren) auf 17 4°o zurückgegangen, dagegen die gesetzlich oder tariflich begründeten Sozialleistungen von 17 auf 24°o angestiegen sind. Die freiwilligen Sozialleistungen stellen nicht mehr den zusätzlichen Artreiz zur Arbeitsaufnahme dar, wie noch vor kurzer Zeit. Von den Jugendlichen werden heute die Ausbildung- und Forfbildungsmöglichkeiten am höchsten bewertet. Bemerkenswert ist, dah der längere (möglichst auf zweimal im Jahr verteilte) Urlaub der Arbeitszeitverkürzung bei weitem vorgezogen wird. Die polnischen Wirschaftsbehörden sind über ein ständiges Wachsen des Defizits im polnischen Außenhandel mit den westlichen Ländern beunruhigt. Nach einem Bericht der Zeitung "Zycie Warszawy" erklärte der polnische Auljenhandelsministet Witoid Trampczynskt, der polnischeWesthancfel "i?ei$e, eine ,atctr , mietend schnelle una" grämet als geplanteeigertfncj < dr Importe, die nicht durch einen entsprechenden Expörfzu wachs abgedeckt sind".

Die sowjetische Landwirfschaff wird zukünftig durch eine oberste Behörde, das Unionskommitee für die Produktion und staatliche Erfassung der landwirtschaftlichen Erzeugung, geleitet werden. Regionale, lokale Landwirtschatfsabteilungen werden aufgelöst und dia Zentralabteilung für Landwirtschaft in Moskau hat nur noch wissenschaftliche Funktion. Chruschtschow hat sich insoweit durchgesetzt, als nun mittels Lohnerhöhung und materieller Anreize die landwirtschaftliche Bevölkerung an einer gesteigerten Produktion interessiert werden soll. Sogar die kontrollierenden Funktionäre werden in eine Art Akkardsysfem eingebaut.

Durch eine Grundsatzeinigung der Tarifpartner der amerikanischen Stahlindustrie ist Amerika von der Furcht vor einem grohen Sfahlarbeite rsfreik Weitgehend befreit worden. Der neue Zweijahreskontrakt sieht zunächst keine allgemeine Erhöhung der Sfunr denlöhne vor, dafür aber eine verbesserte Urläybsund Pensionsregelung sowie Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze. Diese Zugeständnisse kosten im ersten Jahr zehn Cents je Stunde. Mit Beginn des zweiten Jahres sollen auch Lohngespräche aufgenommen werden.

Der amerikanische Handelsminister stellte fest, dafj die ersten drei Monate dieses Jahres für die USA nicht jenes Bruttosozialprodukt erbracht hätten, wie es der Präsident seiner Haushaltsbofschaft zu Grunde gelegt habe. Mit einer Jahresrate von 550 Mrd. Dollar ist das Volkseinkommen um rund 3 5 Mrd. Dollar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch für ras zweite Quartal müssen kleine Abstriche einkalkurf werden. Immerhin sind die persönlichen Einkommen wieder auf einer Rekordhöhe angelangt. Das Fernsehen fördert offenbar die literarische Bildung. Nach einer Umfrage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels hat das Fernsehen im Jahre 1961 den Buchkauf durch die Themen seiner Sendungen stärker beeinflußt als in den vorangegangenen Jahren. Allgemein waren Bücher der Preisgruppen 5 bis 1 2 DM und 13 bis 20 DM mit je 32°o am meisten gefragt, teuere Bücher erzielten einen Anfeil von 14%, billige Bücher (bis 5 DM) von 20%.