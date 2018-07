Die resignierende Betrachtung eines Bonner Ministerialbeamten / von Hanns Meenzen

Der Versorgungsstaat ist keine Frage des weltanschaulichen Bekenntnisses mehr, vielmehr eine unter der Hand gewachsene Realität und somit nur noch ein Problem des wirtschaftlich tragbaren Ausmaßes.“ Mit dieser resignierenden Feststellung überrascht ein Bonner Ministerialbeamter (Dr. Konrad Eisholz: Sozialpolitische Perspektiven, Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft“ mbH., Heidelberg) die Öffentlichkeit, der bisher in seinen vielbeachteten Analysen unermüdlich gegen versorgungsstaatliche Tendenzen zu Felde gezogen war.

Ministerialrat Dr. Konrad Eisholz ist der sozialpolitische Referent im Bundesministerium für Finanzen und als solcher nicht nur mit der qualitativen Seite unserer Sozialpolitik, sondern besser noch mit der quantitativen vertraut. Die Quantität ist es denn auch, die ihn resignieren, kurioserweise aber auch hoffen läßt. Wird der „indirekte, nicht eingestandene Weg zur allgemeinen Staatsbürgerversorgung“ weiter beschritten, so stehen wir nämlich nach Elsholz in Kürze aus finanzwirtschaftlichen Gründen vor dem unausweichlichen Zwang, von der Versicherung zur Grundsicherung aller Staatsbürger, unter gleichzeitiger Entwicklung individueller Selbstsorge, umschalten zu müssen.

Das Geschäft des Existierens

Worauf nun gründet sich dieser Pessimismus und Optimismus zugleich? Nach Eisholz sind wir bereits Gefangene eines umfassenden Systems der sozialen Sicherung durch die öffentliche Hand. Die diesem System eingeborene Logik läßt praktisch keine Freiheit in der Wahl der Mittel mehr zu. Rund 40 % der gesamten Abgabenbelastung (Steuern und Beiträge) werden im Schnitt der letzten Jahre für die soziale Sicherung in Anspruch genommen. Rentendynamik und Überalterung des Volkskörpers sorgen dabei für steigende Anforderungen auch ohne weitere gesetzliche Leistungsausweitungen. Dabei ist. es müßig, versorgungsstaatliche Symptome oder einen zu hohen Sozialaufwand im Verhältnis zur Wirtschaftskraft noch mit der Berufung auf konservative Prinzipien wie Selbstverantwortung und Subsidiarität bekämpfen zu wollen. Das allgemeine Lebensgefühl der Zeit ist im geistigen, wirtschaftlichen und darum auch sozialen Bereich zu anderen Auffassungen fortgeschritten und ruft infolgedessen andere Reaktionsweisen hervor.

Kennzeichen der modernen Gesellschaft ist der Schwund ideologischer und religiöser Substanz und damit der überkommenen Ordnungsbegriffe, so argumentiert Eisholz weiter. Die Folge ist eine Verkümmerung des Vermögens zur Selbstkritik und damit der Bedenken konservativer, hausväterlicher Art in der persönlichen Wirtschaftsführung. Da eine individuelle Vorsorge für den Durchschnittsverdiener sowieso keinen Zweck in einer unter latenter Kriegsdrohung mit nachfolgenden Währungskrisen stehenden Welt hat, werden alle Einkünfte zur Verbesserung der Lebenshaltung ausgeschöpft.

Die Vorsorge wird dem Staat überantwortet. Man will das Leben voll genießen. Der Anreiz durch immer vollkommenere Industrieprodukte ist Wasser auf die Mühlen der enthemmten Begehrlichkeit. Dem kommt die Großzügigkeit des modernen demokratischen Staates in der Repräsentation von Regierung und Parlament entgegen, was wiederum zu ständig neuen Forderungen auf Einkommensumverteilungen führt. Parallel dazu schwindet die persönliche Hilfs- und Dienstbereitschaft. Jeder will ein Herr sein. Das Pathos der Gemeinschaft ist nur noch in den Kirchen und im Kommunismus vorhanden. Der Staat wird lediglich als ein technisches Hilfsinstrument verstanden, um das „Geschäft des Existierens“ der sich nicht mehr als Staatsbürger, sondern nur noch als Wirtschaftsbürger verstehenden Menschen zu fördern. Im Zuge der technischen Entwicklung wandelt sich das Staatswesen zu einem arbeitsteiligen volkswirtschaftlichen Unternehmen, in welchem der Staat für die wirtschaftliche Prosperität und Vollbeschäftigung verantwortlich ist.