Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, türmten sich in Deutschland die Geröllhalden. Als man daranging, die Schäden zu registrieren, stellte sich heraus, daß vier Millionen Wohnungen in der Bundesrepublik zerstört worden waren. Erst Jahre später, nach der Währungsreform, begann der systematische Wiederaufbau. Um ihn zu stimulieren, wurde in das Einkommenssteuergesetz der berühmte Paragraph 7 c eingefügt, der vorsah, daß Einkommen, die im Wohnungsbau investiert werden, nicht versteuert zu werden brauchten. Er galt bis zum 31. 12. 1961. Noch heute aber gilt der Paragraph 7 b, der weiterhin Steuerbegünstigungen gewährt, und zwar an den Bauherrn der neuen Wohnungen.

Diese Möglichkeit, Einkommen in Vermögen zu verwandeln, anstatt es aufs Finanzamt zu tragen, hat den Wiederaufbau in ungewöhnlicher Weise angeregt. Auch erfand man noch weitere Stimulantien: Einkommenssteuervergünstigungen und hohe jährliche Prämien für Leute, die Bausparverträge abschließen. Ferner die Bestimmung, daß Lastenausgleichsforderungen nur ausgezahlt werden dürfen, wenn es sich um Hausbau handelt (oder um Aufbau einer neuen Existenz). Milliardenbeträge flossen auf diese Weise dem „Bausektor“ zu: Es wurden jährlich 200 000 Wohnungen, dann 300 000 und schließlich 600 000 gebaut. Kein Wunder, daß die Preise für Bauland ins Absurde stiegen und der Baumarkt stärker angereizt wurde als irgendeine andere Branche unserer Wirtschaft.

Wo ungewöhnliche Leistungen notwendig sind, müssen ungewöhnliche Mittel angewandt werden – darüber besteht kein Zweifel. Zweifelhaft hingegen erscheint die Weichheit einer Wirtschaftsplanung, die so wenig vorausschauend ist, daß sie noch zu einer Zeit, da die Überhitzung des Baumarkts längst sichtbar war, neue Gesetze zu seiner Stimulierung erfand. So trat im Herbst 1960 der Paragraph 12 a des Grundsteuergesetzes in Kraft, der alle „baureifen Grundstücke“ mit einer besonderen Steuer belegt, um zu erreichen, daß sie schleunigst bebaut werden!

Wenn der vorgesehene Baustopp als Notmaßnahme gegen die Überhitzung wirklich eingeführt werden sollte, dann ergibt sich der doch gewiß groteske Tatbestand, daß zugleich stimuliert und gestoppt wird: Wahrlich ein Musterbeispiel der Führungslosigkeit und des Mangels an Koordinierung. Oder sollte der Wirtschaftsminister jene Sondergesetze ganz einfach vergessen haben?

Diese Möglichkeit ließ mich an eine Zeichnung von Olaf Gulbransson denken, die folgenden Vorgang darstellt: Ein Mann, dessen eines Bein zu kurz geraten ist, hat einer Gesundbeterin den Auftrag erteilt, diesem Schaden abzuhelfen; die Gesundbeterin macht sich mit Erfolg ans Werk. Das Bein wächst und wächst... Man sieht den Mann auf einem Stuhl sitzen, er blickt entsetzt auf das einst kurze Bein, das er hochgelegt hat und das immer weiterwächst, das bereits durch die offene Tür ins nächste Zimmer hineingewachsen ist. Und darunter steht: „Ich habe ihre Adresse verloren.“

Dff.