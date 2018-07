poetische Avantgarde Deutschlands, die mit Affekten gemeinhin, nur recht wenig zu tun haben wollte, säuberte in einer Puristenleidenschaft ohnegleichen das Gedicht von allem, was einmal Stoff und Gegenstand, was Stimmung, Meinung, Ansicht, Tendenz und eben auch Gefühl geheißen hatte.

Sie trat bereits im Jahre 1954 in Erscheinung und äußerte sich gleichzeitig in zwei programmatischen Buchtiteln: „Kombinationen“ (Helmut Heißenbüttel) und„Konstellationen“ (Eugen Gomringer). Hier wurde von vornherein die Methode zum Thema, das Verfahren zum Inhalt erklärt, und wenn die dargebotenen Texte das Versprechen auch nicht immer in bar einlösten und insbesondere Heißenbüttel zwar methodische Einseitigkeit, aber vorerst noch nicht Methodennudismus praktizierte, so krankten doch die Resultate meist an einer gewissen Holzigkeit, die ohne weiteres aus dem eingeschlagenen Holzweg herzuleiten war.

Ich will dabei gar nicht bestreiten, daß man dem ernsthaften Struktur-Methodologen Heißenbüttel seine Zweifel an der herkömmlichen Syntax, am überkommenen Beziehungsgeflecht der Sprache und seine Skepsis gegenüber den formalen Konventionen von Strophe, Reim, rhythmischer Gliederung abnehmenkann, ich möchte nur einwenden, daß seine poetischen „Demonstrationen“ am ehesten dort zu überzeugen vermögen, wo der Prinzipienreiter nicht aufs Ganze, sondern, vielleicht, aufs Halbe geht. Das heißt, wo er noch zwischen Bild und Gedanken zu vermitteln sucht, wo er den konventionell syntaktischen Zusammenhang wenigstens noch in einer Schrumpfzone, „einfache Sätze“ genannt, aufrechterhält und wo die nackte Reihentechnik noch nicht in aller Kargheit triumphiert:

EINFACHE SÄTZE

während ich stehe fällt mein Schatten hin

Morgensonne entwirft die erste Zeichnung

Blühn ist ein tödliches Geschäft