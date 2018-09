Arthur Schnitzler – nunmehr insgesamt

Von Ernst Stein

Spät, erst als der Nachschub ausging, hat man sich im verlegerischen Produktionsfieber unserer Tage darauf besonnen, daß wir es ohne die ältere schwerlich zu einer modernen Literatur bringen werden. Dieses Wiederaufleuchten erloschener Sterne, es sind auch einige Tranfunzeln darunter, hat allerdings etwas Zweischneidiges: Gewiß, im Zeitlosen läßt sich’s verläßlicher hausen als im Zeitgemäßen, und es ist jedesmal ein Erlebnis, nach soviel Allerneuestem endlich etwas Neues zu finden, das vor uns geboren wurde. Aber es ergeht einem mitunter wie einem Museumsdiener, der andächtig unter den Schauobjekten der Vergangenheit herumschlurft, hier ein Stück, dort ein Stück mit ehrfürchtiger Hand abstaubt und darauf kommt, daß es Tinnef ist. Und sich dann in den Modernen Saal begibt, wo es des Abstaubens nicht erst bedarf.

Die erste Begegnung mit bedeutenden oder doch berühmten Werken einer abgetretenen Zeit ist nicht weniger zwiespältig als die Wiederbegegnung nach Jahren: Die junge Generation erliegt leicht dem Respekt und noch leichter der Überheblichkeit vor dem alten; die Übriggebliebenen von damals neigen. dazu, es gegen das Heutige herauszustreichen oder daran zu zeigen, wie hochmodern sie doch selber sind. Im Grunde ist es wie bei jedem Wiedersehen: „Himmel, ist der alt geworden!“ oder „Eigentlich noch recht gut erhalten!“ – und beides ist ein beklemmender Eindruck.

Nun deckt sich aber – eine Wahrheit, die in allen Binsen rauscht – das literarische Alter nicht mit: dem Lebensalter. Vor unserer greisenhaft maulenden Avantgarde wirkt der „Felix Krull“, die Veröffentlichung eines Achtzigers, wie übermütige Jugendlichkeit. Nichts veraltet so schnell wie der Tonfall einer Saison, nichts klingt so dünn wie ein Worterguß von gestern gegen eine Stimme, die nach Jahrzehnten wieder anhebt.

Der Klang ist es, vor allem der Klang, was an dem erzählerischen Gesamtwerk Arthur Schnitzlers – vor hundert Jahren geboren, vor dreißig gestorben – bannt, nicht losläßt und kaum erklärlich beunruhigt. Seine Romane und Novellen, etwa gleich umfangreich wie seine Bühnenwerke, liegen jetzt in zwei gediegenen, gefälligen Dünndruckbänden vor –

