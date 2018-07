sen die Mieter selbst mitbringen. Zu fast allen dänischen Inseln bestellen Autofährverbindungen. Sie sind in der Hauptreisezeit oft überlastet; es empfiehlt sich also, durch das Reisebüro oder einen Automobilklub Plätze reservieren zu lassen. Wegen der sehr strengen Bestimmungen des dänischen Veterinärgesetzes besteht kaum die Möglichkeit, Hunde mitzunehmen, es sei denn, das Tier "würde vorher in sechswöchige Quarantäne gegeben — für die kurzen Ferien sicherlich keine Lösung.

Ferienhäuser stehen in Bornholm, Djursland, und Samsö, Südseeland, Südostjütland, Thy, VendEinige Beispiel, aus dem dänischen Angebot: Auf der Insel: Bornholm, einer idealen Badeinsel mit weichem Sandstrand, schroffer Felskiste, Heide und weiten Wäldern, wird ein strohgedecktes Fachwerkhaus vermietet. Vom Wolinzirrmer aus bietet sich eine herrliche Aussicht aufs Meer. Zum kleinen Fischerdorf Gudhjem geht man zehn Minuten. Neben dem Wohnzimmer mit Kamin und Sofa ist das Haus mit Eßzimmer, Schlafzimmern für drei Personen, Atelier, Küche mit Wasserpumpe, WC im Garten, Gartenmöbeln und Li;gestühlen ausgestattet. In der Hauptsaison beträgt die Miete wöchentlich 230, in der Vor- und Nichsaison 155 Mark.

Seeland, besitzt viele kleine Dörfchen, in denen der Gast in guten Kontakt mit der dänischen Bevölkerung kommen kann. Auf einem Na:urgrundstück am Wasser, mit einer weiten Aussicht auf den Kattegat und auf Jütland, steht ein einfaches Sommerhaus für sechs Personen. Mit dem Auto kann man nur bis zu den zum Bungalow hinabführenden 120 Stufen fahren. Mit Wohn , Eß- und Schlafzimmer, Küche mit Gas, Petroleumbeleuchtung, Gartenmöbeln und altmodischer Toilette kostet das Ferienhaus in der Woche zwischen In Nordseeland, der "dänischen Riviera", findet man Dänemarks größten Buchenwald. Für Liebhaber dort eine Atelierwohnung. Um das Haus herum erstreckt sich ein 750 Quadratmeter großer Garten, vom Haus bis zum Kattegat geht man zwei Minuten. Die Einrichtung besteht aus einem Atelierraum mit Kamin, Wohnraum, Schlafzimmern für sechs Personen, Küche, überdachter Terrasse, Radio, Telephon und Gartenmöbeln. Einkaufs möglichkeiten und Restaurants sind in der Nähe. Die Mietpreise liegen zwischen 190 und 270 Mark. In Odsherred, einem kleinen Gebiet im nordwestlichen Teil Seelands, scheint sich ganz Dänemark en miniature zu zeigen: Hier vereinigen sich kilometerlanger Badestrand, Dünen, Heide, Fichten, Tannen, Buchen, Ackerland und Brachfelder. Auf offenem Naturgrundstück steht ein kleines Sommerhaus für drei Personen. Wasserpumpe und Petroleumlicht: Die Einfachheit der Einrichtung läßt schönes Wetter erhoffen. Man erlebt dort die Ferien draußen. Der wöchentliche Mietpreis beträgt nur 70 Mark. Nicht weit vom Haus sind Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Besonders billig — 45 Mark in der Vor, 75 in der Hauptsaison — ist ein 22 Quadratmeter kleines sauberes Sommerhäuschen an der dänischen Nordseeküste. Es steht auf einem Düiiengrundstück unweit vom Strand. Auch hier wieder eine Wasserpumpe, Gasküche, Petroleumbeleuchtung und — laut, Prospekt — eine "altmodische Toilette", Das Bettzeug kann gemietet werden.

"Ferienhäuser mit Vollpension" stehen auf der Halbinsel Reers. Die Bungalows sind für vierköpfige Familien gedacht und bestehen je aus einem Aufenthaltsraum mit Ausziehsofa und einem Schlafraum mit vier Kojen. Dazu fließendes Wasser, elektrisches Licht, Bettzeug und Bettwäsche. Die Häuser werden vom Personal saubergehalten. Das Feriendorf besitzt einen Waschraum mit Waschmaschine und einen Baderaum. Die reichlichen dänischen Mahlzeiten werden im Restaurant eingenommen. Die Mietpreise je Haus liegen zwischen 50 und- 100 Mark in der Woche, der wöchentliche Vollpensionspreis beträgt je nacK Saison für eine Person 80 bis 90 Mark. Z.