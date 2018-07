SÜDWESTFUNK

Das Thema Ehe läßt die zeitgenössische Literatur nicht los. Aber es ist weniger die erfüllte, die glückliche Ehe, von der sich die Autoren inspirieren lassen, als vor allem das trübselige Dahinvegetieren, die endlose Gefangenschaft. Unkonventionell und illusionslos stößt man beim kühnherzigen Drauflosenthüllen ringsum auf Höllen, wobei sich als so ziemlich die schrecklichste das eheliche Verdorren zu zweit anbietet.

Rhys Adrian, BBC-Mitarbeiter, hat ebenfalls viel Sinn für Schonungslosigkeit. Seine Geschichte ist die vollendete Wiedergabe stickiger Atmosphäre. Auf einer überaus lieblich gelegenen Wiese hält eine dreiköpfige Familie in der Mittagshitze ihr sonntägliches Picknick ab. Der Vater nörgelt unaufhörlich, mal weinerlich, mal hartnäckig. Der Mutter gelingt es gerade noch, den ärgsten Widerwillen vor ihrem stupiden Gatten zu unterdrücken. Giftige innere Monologe legen den würgenden Ekel voreinander bloß. Der Junge hat inzwischen am Bach zu angeln, weil hier der Vater – tüchtig, wie er schon immer war – häufig Karpfen gefangen habe. Ein des Wegs kommender gutmütiger Alter klärt den Kleinen auf: In diesem Bach gab’s noch nie Fische. Und jetzt beginnt auch der Sohn den Vater zu verachten.

Die Hoffnungslosigkeit ist perfekt – und das schon deshalb, weil diese 45 Minuten Mittagsruhe sich so lebensecht dahinquälen. Getreuester Alltag, es stauen sich die Belanglosigkeiten. Aber sie haben ihre recht bittere Moral-von-der-Geschicht’ Übrigens, Gert Westphal muß man gehört haben. Wie er gähnend Pfeife pafft und dazwischen verschlafen herummäkelt, ist genußvolles Grauen.

H. K.