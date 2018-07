Die lebhaften Diskussionen über die Lohnerhöhungen der jüngsten Vergangenheit haben wieder einmal gezeigt, wie wenig die Öffentlichkeit sich der Tatsache bewußt ist, daß mit der Bezahlung der Tariflöhne bzw. -gehälter keineswegs der tatsächliche Kostenaufwand seitens der Arbeitgeber beziffert ist. Eine fast endlose Liste zusätzlicher Leistungen (z. B. Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen, Zahlungen zu Pensionsfonds usw.) muß hinzugerechnet werden, wenn die Kosten der geleisteten Arbeit ermittelt werden sollen.

Um etwas mehr Klarheit in den Streit um den Lohn als Kostenfaktor zu bringen, hat das Statistische Bundesamt auf Grund einer gesetzlichen Vollmacht eine ausführliche Erhebung über die sogenannten Lohnnebenkosten innerhalb der westdeutschen Industrie durchgeführt. Es liegt in der Natur der Sache, daß eine solche Statistik viele Jahre in Anspruch nahm. Zunächst mußte die statistische Erfassung dieser Lohnnebenkosten in den einzelnen Unternehmen vergleichbar gemacht werden, d. h. es mußte nicht nur der Charakter der einzelnen Nebenkostenarten festgelegt werden, sondern darüber hinaus mußten genaue Schemata über die Zuteilung der einzelnen Kosten erarbeitet werden. Wie umfangreich der Untersuchungskomplex in der Praxis war, geht allein aus der Tatsache hervor, daß der Fragebogen des Statistischen Bundesamtes etwa 50 Positionen aufzählte, bevor die Liste mit der Position „veitere gesetzlich oder tariflich vorgeschriebene oder freiwillige Aufwendungen“ den sonst nicht erfaßten Rest einbeziehen konnte.

Der Umfang der Vorarbeiten und die Schwierigkeit exakter Auswertung haben es mit sich gebracht, daß jetzt erst die Ergebnisse für 1957 vorgelegt werden konnten. Dadurch wird aber die Bedeutung der Arbeit nicht gemindert. Bei einer Auswertung des Ergebnisses wird man sich aber der Tatsache bewußt sein müssen, daß der Anteil der Lohnnebenkosten inzwischen erheblich angewachsen sein dürfte.

Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung wurden von der westdeutschen Industrie je Arbeitnehmer insgesamt 6404 DM aufgewandt, wovon 4435 DM auf Entgelt für geleistete Arbei: und 1969 DM auf Lohnnebenkosten, also auf Aufwendungen aus anderen arbeitsbedingten Grinden entfallen. Somit mußten für jeden Arbeitnehmer neiben den 12 Monatsentgelten für die Arbeitsleistung, runde 5 weitere Monatsentgelte für die Nebenleistungen aufgewendet werden.

In den einzelnen Industriezweigen sind die Anteile der Lohnnebenkosten allerdings sehr unterschiedlich. Dies hängt teilweise mit der Struktur der einzelnen Industriezweige zusammen. Die höchsten Lohnnebenkosten werden im Bereich des Bergbaues, der Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden und der Energiewirtschaft gezahlt. Hier entfallen von Aufwendungen je Arbeitnehmer von insgesamt 8352 DM jährlich nicht weniger als 3387 DM oder 40,6 % auf Lohnnebenkosten. Die besonders weitgehende Altersversorgung spielt hier eine wichtige Rolle. Am anderen Ende der Tabelle steht das Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe mit einem Gesamtaufwand von 6525 DM je Arbeitnehmer, wovon 1441 DM oder 22,1 % auf Lohnnebenkosten entfallen. Diese Gruppe steht am Ende der Liste, weil durch die jahreszeitlichen Schwankungen und den zwangsläufigen schnellen Arbeitswechsel in den Lohnzahlungen manche Aufwendungen ausgeglichen werden, die anderswo als Lohnnebenkosten erscheinen.

Aus der Untersuchung des Statistischen Bundesamtes ist noch etwas zu ersehen. Die Lohnnebenkosten haben aus ihrer besonderen Struktur die besondere Eigenschaft, prozentual stärker zu steigen als die Tariflöhne. Bereits nach dem Stande des Jahres 1957 löste eine Lohnerhöhung um 10 % eine tatsächliche Kostensteigerung im Durchschnitt der Industrie zwischen 12,3 % und 13,6 % aus. In einzelnen Industriezweigen liegt die Kostensteigerung sogar noch höher. Inzwischen dürften aber die Anteile der Lohnnebenkosten weiter erheblich gestiegen sein, wobei einzelne Beispiele erkennen lassen, daß wir sogar mit einer kräftigen Progression bei der Zunahme der Lohnnebenkosten rechnen müssen. Der Kampf um jede einzelne Arbeitskraft macht zusätzliche Aufwendungen notwendig. Teilweise sind diese Kosten erst jetzt angefallen, so insbesondere die Anwerbungskosten etwa für ausländische Gastarbeiter, und nicht zuletzt die besonderen Kosten einer größeren Fluktuation zwischen den einzelnen Betrieben, wofür bereits die Zeitungsanzeigen als typisch, wenn auch nicht als besonders schwerwiegend anzusehen sind. pl.