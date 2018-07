T n unserem Tal des deutschen Jammers ist ■■ Krankheit nicht mehr für alle ein beklagenswerter, hilfeheischender Zustand, sondern oft eher Anlaß zu politischer Auseinandersetzung. Die Pockenkranken in der Bundesrepublik gelten den Kommunisten als Produkte des kapitalistischen Systems, die Ostberliner Ruhrepidemie ist für einige unserer Publizisten eine direkte Konsequenz der Mauer. Die Brüder und Schwestern von der anderen Mauerseite konnten, so erzählt man uns, ihren Haushalt an Vitaminen nicht mehr durch Einkäufe in Westberlin anreichern. Daher seien sie wehrlos Opfer der Infektion geworden. Die amtlich zugegebene Ursache ist verdorbene Butter — Butter von einer Beschaffenheit also, wie sie schon früher bei Lieferungen aus der Sowjetunion nicht ganz unigewöhnlich war. Eine amerikanische Presseagentur behauptete, daß die Butter diesmal aus Rotchina stamme. Die Nachricht war falsch; Die Rötchinesen haben im Jahre 1961 ihre gesamten Lebensmittelausfuhren nach der DDR eingestellt. So darf man über die Herkunft der verdorbenen Ware weiter rätselraten.

Mehr als 27 000 Ostberliner und etwa 2000 Bewohner der Mark Brandenburg sind inzwischen Opfer der Ruhrepidemie geworden. Die Regierung der DDR hat eine "Zentrale Kommission zur Bekämpfung der Ruhrerkrankungen" eingesetzt und die verseuchte Butter eingezogen. Sicher aber ist, daß die Regierung mit ihren Maßnahmen zu lange gezögert hat; Die Verantwortung dafür muß bei den politischen Instanzen der SED liegen. Das Gesundheitswesen in der DDR ist prophylaktisch eingestellt, ohne Frage vermag es Seuchen rechtzeitig zu erkennen. Die Bevölkerung aber wurde nicht gewarnt. Die kommunistische "Berliner Zeitung" erhielt am 1. April sogar die Auflage, eine regelrechte Irreführung vorzunehmen: "Durch den plötzlichen Witterungsumschlag beeinflußt, sind in den letzten Tagen in Berlin Fälle fieberhafter Durchfallerkrankungen aufgetreten " Der gefährliche, das heißt der ansteckende Charakter der Krankheit wurde verschwiegen. Zu diesem Zeitpunkt aber war die Natur dieser Epidemie schon klargestellt. Das ergab sich auch aus dem Rat, den die "Berliner Zeitung" veröffentlichte: Man solle in jedem Falle einen Arzt konsultieren.

Was also war geschehen? Die zuständigen Gesundheitsbehörden hatten ihre Berichte abgegeben — die übergeordneten politischen Instanzen wollten vermischen. Das aber war keineswegs eine Konsequenz des Systems. Im Gegenteil: Das System erfordert die vorbeugende Gesundheitsüberwachung, um die Arbeitskraft der Menschen zu erhalten. Die Verantwortlichen aber standen vor einer peinlichen Entscheidung: entweder eine Seuchenwarnung auszugeben und damit die schon so oft verdorbene sowjetische Butter ins Gespräch zu bringen oder aber das Prestige des sowjetischen Freundes zu schützen — und die Menschen der Seuchengefahr auszusetzen.

Erst sechs Tage nach Ausbruch der Seuche erfuhren die Ostberliner, daß sie von der Ruhr