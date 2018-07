Tosender Beifall, einer starbesetzten Premiere würdig, brandete auf, als Heinrich Gutermuth, Vorsitzender der IG Bergbau und Energie, das Rednerpult nach seiner zweistündigen Rede in der Dortmunder Westfalenhalle verließ. Zwanzigtausend Bergarbeiter waren seinem Ruf gefolgt, nach einschlägigem Rezept für die Überwindung der Kohlenkrise zu demonstrieren. Der anhaltende Applaus hat wieder einmal, wie schon oft in den vergangenen Jahren, gezeigt, wie geschickt Gutermuth seine Akzente zu setzen versteht, wenn er den Zeitpunkt für gekommen hält, die außerparlamentarische Daumenschraube anzuziehen.

Das Dortmunder Aufgebot vom vergangenen Samstag war kein Zufall: In Nordrhein-Westfalen stehen Wahlen vor der Tür, und eine halbe Million Bergmannsfamilien sind schon ein Faktor. Das weiß nicht nur die Gewerkschaftsführung ... Aber auch in Bonn stehen Entscheidungen bevor. Eine große Anfrage der SPD-Fraktion zur Energiepolitik steht auf dem Programm des Bundestages. Vor allem aber liegt der Rationalisierungsverband Ruhrbergbau – von Gutermuth schlicht als „Beerdigungsinstitut“ bezeichnet – in den letzten Geburtswehen.

Über dieses Instrument soll eine „gesteuerte Schrumpfung“ des westdeutschen Steinkohlenbergbaus erreicht, Zechenstillegungen also erleichtert werden. Das jedoch ist es, was der streitbare Gewerkschaftsboß der Ruhrkumpel unter allen Umständen verhindern möchte. „Wir fordern, daß die derzeitige Förderung in der Bundesrepublik absatzmäßig gesichert ist“, hieß es in Dortmund. „Mehr Planung – mehr Sicherheit“ war die Losung des Tages.

Es versteht sich, daß es kaum eine interventionistische Maßnahme gibt, die Heinrich Gutermuth nicht für den deutschen Energiemarkt fordert.

Eine zeitliche Verlängerung des Kohlenzolls und der Kontingentierung des Kohlenimports waren die geringsten Wünsche. Das ging weiter mit einem Lizenzzwang für die Einfuhr von Rohöl und einem absoluten Stopp von Heizölimporten. Daneben soll der Heizölverbrauch durch eine Heraufsetzung der Heizölsteuer stärker gedrosselt werden. Auch eine Subventionierung des Kohlenpreises – soweit sich dieser an billigeren Angeboten aus anderen Ländern orientieren muß – fehlt nicht in dem nach dem Rezept „von allem etwas“ zusammengemischten Katalog, der bis hierhin sicherlich sogar noch Musik, auch in manch anderem Ohr der schwarzen Zunft war. Auch daß Gutermuth den zentralen Verkauf der Ruhrzechen zum Alleinimporteur von Kohlen machen möchte, wird manch schmunzelndes Wohlbehagen an der Ruhr auslösen.

Aber es ging noch weiter. Das erklärte Fernziel der Bergarbeiter-Gewerkschaft ist nach wie vor die Überführung des Kohlenbergbaus in Gemeineigentum. „Auch wenn man uns für verrückt erklären wird, wir sind überzeugt“ – so donnerte Gutermuth in das Rund der Zwanzigtausend –, „daß eine gemeinwirtschaftliche Ordnung im Bergbau den höchsten wirtschaftlichen Effekt haben würde.“

Dieses Ziel hält jedoch auch der stimmgewaltige Bergarbeiterführer auf Grund der politischen Konstellation im Bundestag gegenwärtig nicht für realisierbar. Er, „begnügt“ sich deshalb mit der Forderung nach einer Neuverteilung der Gruppenfelder zur „Erzielung einer besseren Wirtschaftlichkeit“. Der Abbau der Kohlenvorräte dürfe nicht dem zufälligen Eigentum überlassen bleiben; die Zechengesellschaften müßten daher – „sollten sie an ihrem einmal verliehenen Kohlenbesitz festhalten“ – zu ihrem Glück gezwungen werden.

Von Enteignung war nicht die Rede; aber was anders kann sonst gemeint sein? Das Patentrezept der IG Bergbau ist nicht neu. Aber auch mit noch so geschickt inszenierten Massenkundgebungen vermag sie nicht den Nachweis zu erbringen, daß der marktwirtschaftliche Bankrott im Falle Kohle unausweichlich ist. Ingrid Neumann