„Ein Pyjama für zwei“ (USA; Verleih: Universal): Weniger seiner eigenen Qualitäten wegen, mehr als typisches Beispiel einer neuen Serie ist dieser Film bemerkenswert. Die amerikanischen Komödien der beginnenden sechziger Jahre sind gekennzeichnet durch eine Reihe von Motiven, die hier (wie in dem als Modell benutzten Bettgeflüster“) besonders attraktiv gebündelt sind. Du Hauptfigur ist der „good-bad man“ (Rock Hudson), der zuerst in freimütiger Darstellung als Frauenheld gezeigt wird und sich dann zu ehe licher Treue läutert. Gegenspielerin ist die mora lisch überlegene Frau (Doris Day), die halb seinem Charme erliegt, halb ihn bekehrt. Aber er kann sie nur dadurch gewinnen, daß er sich als schüchterner Weltfremdling gibt (ein Motiv, das sonst vor allem in den Jerry-Lewis-Komödien ausgeschlachtet wird). til