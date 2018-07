Inhalt Seite 1 — Gefährliche Spiele Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Gefahr lockt. Und es sind nicht die Schlechtesten, die sie reizt, mit ihr zu spielen – nicht die Bequemen, nicht die Zaghaften! Der eine spürt es, wenn er den Berg sieht. Je unzugänglicher sich der Fels zeigt – glatt, eisig und abweisend, so daß jeder Versuch, Fuß zu fassen, aussichtslos erscheint –, um so mehr Anreiz, ihn abzumessen mit der eigenen Kraft. Der andere sucht die Spannung der hohen Geschwindigkeit. Er erprobt seine Nerven an dem zornig-zärtlichen Brummen des Motors, bis die Ränder der Straße zu einem farbigen Schrei werden. Der dritte schreibt sich zwischen den Seilen des Boxringes den engen Platz vor, auf dem er sich behaupten muß: angriffslustig und doch vorsichtig, hart im Nehmen, blitzschnell in der Reaktion.

Das Spiel mit der Gefahr fesselt. Am Risiko entfaltet sich der Mensch. Die frei gewählte Bedrohung bringt ihn auf, nötigt ihn, „dazusein“, sich im Griff zu halten, sich kühn zu behaupten. Der wendige Entschluß, die geschmeidige Kraft müssen sich beweisen. Es gilt, den Zufall oder den überraschenden Gegenangriff augenblicklich in die eigene Konzeption, zu zwingen. Das ist ein erregendes Schauspiel. Aber: Ist dieses Risiko berechtigt? Und wenn: Wann wird der Einsatz zu hoch?

Vor kurzem berichteten die Illustrierten: Im Colisaeum zu Detroit zeigen die Wallendas auf dem Hochseil ihre große Nummer, die lebendige Pyramide! Sechs Männer und eine Frau in drei Stufen übereinander. Sie sind durch kein Netz abgesichert. Plötzlich strauchelt der Vormann der unteren Reihe. Die Pyramide bricht zusammen. Zwei stürzen sich zu Tode. Einer blieb schwerverletzt. – Bald darauf übertrug das amerikanische Fernsehen den Boxkampf zwischen dem Kubaner Kid Paret und dem Amerikaner Emile Griffith um die Weltmeisterschaft. Der Kubaner wurde von seinem Gegner so zusammengeschlagen, daß die Ärzte nicht mehr helfen konnten.

Die einen sind bei diesem Fragenkomplex schnell bei der Hand mit der Behauptung: „Ein Spiel darf überhaupt nicht gefährlich sein!“ – Die anderen zucken mit den Achseln und meinen: „Jeder muß selbst wissen, was er tut! Es ist seine Haut, die er zu Markte trägt! Solange dieser Tanz mit dem Risiko nicht gemeingefährlich wird, soll man ihn gewähren lassen!“ – Auch ließe sich darüber streiten, ob es angeht, das Gladiatorenspiel der Berufsboxer oder den Publikumsfang der Artistik in einem Atemzuge zu nennen mit Sportarten, die der einzelne vor allem aus Liebe zum mutigen Spiel und zur eigenen Ertüchtigung übt. Und überdies könnte es bedenklich erscheinen, die Frage nach dem körperlichen, dem physischen Gefahrenmoment mit der Frage zu koppeln, ob bestimmte Sportarten der Verrohung oder verdächtigen Machtgelüsten Vorschub leisten. Denn die physische Gefahr läßt sich leichter ermitteln als ein Motiv. Zumal, wenn ein und dieselbe Tat in sehr verschiedenen Motiven begründet sein kann!

Es ist wahr: Das Spiel ist eine Komposition vieler Faktoren! Als Vor-Spiel, als Training will es den „Ernstfall“ spielend vorwegnehmen. Es will den Leib schulen, schnell und beherrscht zu reagieren. Es will den Charakter seiner selbst versichern, will ihn anlernen, der Überraschung geschmeidig zu begegnen, die Strapaze unbeirrt zu überdauern, den Rückschlag oder die Niederlage fair zu verkraften. Eigenschaften, die – aufs Ganze des Lebens gesehen – von weittragender Bedeutung sind. Gerade wenn man im Spiel auch eine Vorschule des Charakters sieht, wird man zugeben müssen, daß ein gewisses Risiko berechtigt ist. Sicher geht zu weit, wer als obersten Grundsatz aufstellt: „Ein Sport, bei dem man sich unter Umständen einen Knochen brechen kann, ist jedenfalls vom Bösen!“’ – Eine andere Frage freilich ist das Maß des Risikos, die Wahrscheinlichkeit der ernstlichen Gefahr!

Aber das Spiel ist nicht nur „Training des Ernstfalles“. Es ist auch „Selbstentwurf“. Die Art des gewählten Spieles ist gleichsam die Hohlform, die den Menschen auffordert, aus sich herauszugehen, sich im Rhythmus der Spielregeln zu entfalten, sich am Widerstand aufzurichten, sich in der Auseinandersetzung zu zeigen. Das gilt besonders vom Kampfspiel. Der Kampf lebt vom Kontrast. Er zwingt die Gegner, sich abzugrenzen und sich aneinander zu steigern. Je mehr sich die Gegner gewachsen sind, um so mehr kommt jeder im eigenen Aufwand zur Geltung.

Zur Geltung! Denn das Spiel ist – im guten Sinne des Wortes – auch „Schau-Spiel“. Wer sich in entfalteter Kraft erleben will, „zeigt“ sich dem Gegner, will ihm und den Zuschauern vorführen, was er ist und was er kann. Das gibt dem Spiel etwas Festliches, macht es zum gemeinsamen Vergnügen. Gerade weil das Spiel, das echte Spiel, sinnvoll und doch im letzten zweckfrei ist, hat es eine kulturelle Bewandtnis.