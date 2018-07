Der vielberufene „Herr Karl“ ist für einige Wochen in das Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele eingezogen.

Man mag bedauern, daß er seit seinem explosiven Fernseherfolg zu ausgiebig beredet worden ist, daß manche seiner drastischsten Pointen schon wochenlang durch den Blätterwald gezerrt und somit bereits verbraucht waren, bevor der g’waltigt Helmut Qualtinger sein und seines Mitautors Carl Merz gemeinsames Produkt in beinahe einstündiger Soloszene leibhaftig präsentierte.

Indessen zeigte sich alsbald, daß der rein künstlerische Anteil an dem selbstentlarvenden Geraunze doch stark genug ist, um das Vergnügen des Erlebnisses aus erster Hand durchaus triumphieret zu lassen über die Begegnung mit inzwischen überall Gelesenem.

Der Schauspieler Qualtinger weist sich hier nämlich als ein Menschenkenner und Menschengestalter von ungewöhnlicher, ja, unheimliche! Authentizität aus. Mit einem Mindestaufwand an Gestik und Mimik läßt er durch die Epidermis dieses lokalechten „Herrn Karl“, dieses endlos vor sich hin redenden, dicken, faulen, verschmitzter Kleinbürgers scheinbar gemütlichster Art den abgründig miesen Charakter, den schäbigen Konjunkturhelden, den eigennützigen Nihilisten und gewissenlosen Egoisten durchscheinen, manchmal blitzartig und bedrohlich, manchmal breitlächelnd und entwaffnend selbstzufrieden: ein Urbild gemeingefährlicher Harmlosigkeit.

Es ist nicht recht einzusehen, warum Qualtingers Landsleute so empfindlich darauf reagierten Zwar wird hier ein Original-österreichischer Typus vorgeführt, aber sein menschlicher Habitus ist zweifellos auch in hundert anderen nationalen Typen wiederzufinden. Man darf (oder muß) sogar sagen: Es ist, in einem beispielhaften Konzentrat dargestellt, der Habitus des zeitgenössischen Durchschnittsmenschen überhaupt, wie er sich herausgebildet hat in jahrzehntelangen Zwangslagen, mit deren wechselnden Forderungen, zumeist absoluten Überforderungen, er fertig werden mußte. Natürlich hört das niemand gern. Besser: man lacht. A–th.