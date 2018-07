Die Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG (DeTeWe), Berlin, deren Grundkapital von 10,125 Mill. DM sich im Mehrheitsbesitz der Deutschen Bank AG befindet, will wieder 14 % Dividende verteilen. Das Unternehmen gehört zu der Gruppe von vier deutschen Gesellschaften, die sich auf den Bau von Fernsprechanlagen aller Art von kompletten Vermittlungsämtern bis zu kleinsten Teilnehmeranlagen spezialisiert haben. Der 1960/61 (30. 9.) um 21 (13 %) auf 83 (69) Mill. DM gestiegene Umsatz entfiel wieder zu rund 55 % auf die Bundespost, zu 40 % auf die übrige Behörden- und die Privatkundschaft und zu etwa 5 % auf den Export. Wenn trotz der Umsatzsteigerung der Jahresgewinn ohne Vortrag mit 1,41 (1,43) Mill. DM leicht rückläufig war, so hatte dies seinen Grund in der Kostenprogression, besonders für das Personal, bei seit 1951 unveränderten Preisen, die durch den Ausbau der Fertigungskapazität und verstärke Rationalisierung nicht auszugleichen war. Durch die Absperrung des Sowjetsektors hat das Berlintr Stammwerk wenige Wochen vor dem Ende des Geschäftsjahrs etwa 350 Belegschaftsmitglieder verloren. Dennoch waren am Stichtag insgesamt 5400 (4450) Personen beschäftigt, deren Zahl bis Ende März dieses Jahres 5800 erreicht hat.

Nachdem vor einem Jahr in Osterode (Harz) ein Fabrikgrundstück für ein Montage-Zweigwerk erworben worden war, hat DeTeWe im August zusammen mit der Tochtergesellschaft Deutsche Telephonwerke GmbH, Hamburg, am gleichen Ort die „Gesellschaft für Plastikerzeugnisse mbH“ gegründet, die von dem bisherigen Hauptlieferanten für Kunststoffteile die Fertigungsanlagen und die dortigen 150 Beschäftigten übernommen hat. Sie produziert Spritz- und Preßteile; da DeTeWe die Kapazität selbst nur zu etwa 15 % ausnutzt, wird die übrige Kundschaft weiter beliefert, so daß eine Finanzierung durch die Muttergesellschaft künftig nicht erforderlich ist. Die DeTeWe-Geschäftsaussichten beurteilt die Verwaltung über einen längeren Zeitraum optimistisch, da in Deutschland die Fernsprechdichte anderer europäischer Länder „bei weitem“ noch nicht erreicht ist.

Zu dem jüngsten Kursanstieg der DeTeWe-Aktie um rund 120 auf 465 und den plötzlichen Rückfall auf etwa 380 bemerkte die Verwaltung, nach ihrer Kenntnis seien, über 95 % des Kapitals in festen Händen; geringen Käufen in Erwartung einer Kapital- oder Dividendenaufstockung hätten die Erwerber Abgaben folgen lassen. G. G.