Sehr geehrter Herr General Power,

ich weiß nicht, ob Ihnen viele Leute das geschrieben haben – aber ich muß Ihnen doch sagen, daß ich heilfroh und schrecklich dankbar bin, weil doch noch einmal alles gut gegangen ist. Ihre Jürgen vom Strategischen Luftkommando, die sind goldrichtig, auf die ist Verlaß. Und mit Ihnen, General, würde ich Pferde stehlen, Hand drauf! Sie wissen natürlich, wovon ich rede. Ich meine diese kleine Panne vom 24. November letzten Jahres, als es um Berlin ziemlich brenzelig stand.

Also – wie war das? Die beiden Kabel, die die Signale der Radar-Frühwarnanlage übermitteln, waren gestört, und zwar justament an der Stelle, wo sie wieder zusammenlaufen? Das war natürlich zu ausgefallen, um es auch nur jemals in Erwägung zu ziehen, ich verstehe. Viel naheliegender war natürlich der Gedanke, das ganze arktische Radarnetz sei ausgefallen. Und warum? Da konnte es eigentlich nur einen Grund geben: Die Vereinigten Staaten waren das Ziel eines feindlichen, also sowjetischen Raketenangriffs. Was tut man in solchen Fällen? Man schlägt Alarm. Nun, verehrter General Power, dafür sind Sie, als Kommandeur der Atombomberflotte – netter Job übrigens, finde ich – ja zuständig.

Und Sie, General Power, taten das Nächstliegende, das, was jeder an Ihrer Stelle getan hätte. Sie griffen zum berühmten „Roten Telephon“, dem einzigen Telephon auf der Welt, das eigentlich nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist. Jeder weiß, was dieser Griff und dieser Anruf zu bedeuten hat. Und ganz sicher wissen das die Leute von den Bomberkommandos auf den amerikanischen Stützpunkten rund um die Welt. Ja, ich weiß, General: es ist ein Jammer, daß sie immer noch die kleinen Wasserstoffbomben mit sich führen müssen – ohne diese modernen Megatonnen-Bomben muß man sich in Ihrer Lage beinahe wie nackt vorkommen.

Sie alarmierten also die Bomber; nicht aber die Batterien der interkontinentalen Atlas-Raketen; nicht den Verteidigungsminister; nicht die Stabschefs der Streitkräfte; auch Ihren Präsidenten nicht. Warum? Aus einem Grunde, der Sie, General, sehr ehrt und meine ganze Anerkennung verdient. Da war nämlich noch ein Fünklein Zweifel in Ihnen. Wie, sagten Sie sich, wenn es sich nun, gegen alle Wahrscheinlichkeit natürlich, doch nicht um einen sowjetischen Angriff handelt? Wie, wenn es sich, gegen alle Wahrscheinlichkeit natürlich, nur um ein technisches Versagen handelt?

Also, Herr General – am liebsten möchte ich Sie lieber General nennen – jetzt komme ich überhaupt erst auf den springenden Punkt: Wir leben ja alle in sehr unruhigen Zeiten;’ kaum ein Tag vergeht, wo man nicht etwas liest oder hört, daß einem gleich der Schreck in die Glieder fährt, daß einem angst und bange wird. Da ist man natürlich dankbar für jede Art von Beruhigung, für jede Nachricht, der man entnehmen kann, daß man sich keine Sorgen machen muß, wenigstens morgen und übermorgen nicht. Und da kann ich Ihnen versichern, General: Die Enthüllungen aus Omaha, Ihrem Hauptquartier, gehören zum Beruhigendsten, was ich je gehört habe. Unsereiner denkt doch: Arktisches Radarnetz ausgefallen? da gibt es nichts wie: Gegenschlag! Bums!

Aber so ist das ja gar nicht, so einfach. Da bleiben immer noch vier Minuten, in denen man eine Fehlerquelle entdecken kann. Zugegeben: Unsereiner findet, vier Minuten, das ist nicht viel. Aber immerhin: diesmal hat es doch noch wunderbar gereicht. Und da war doch außerdem immer noch ein Spielraum von elf Minuten bis zum endgültigen Gegenschlag mit all seinen bekannten, unangenehmen Begleiterscheinungen. Elf Minuten – damit kann man schon was anfangen.

Wirklich, Herr General: Wenn man sich das alles durch den Kopf gehen läßt, dann hat man wirklich keinen Grund, sich aufzuregen. Zumal das mit den beiden Kabeln ja nun nie wieder passieren kann, wie uns Ihre Techniker versichert haben. Wenn doch einmal unser Erdball teilweise oder ganz dran glauben muß – dann jedenfalls nicht wegen dieses Fehlers. Dann muß es was anderes gewesen sein.