Es wird jetzt so viel über die Frechheit der Dienstboten geklagt ... Wir glauben jedoch, daß die Fehler häufig von der Herrschaft selbst hervorgerufen werden, entweder durch Familiarität oder durch Heftigkeit, welche wohl gar bis zu Schimpfworten geht, oder auch durch Launenhaftigkeit, daß die armen Dienstboten bei den verschiedenen, sich widersprechenden Anforderungen oft nicht ein noch aus wissen, und, wenn die Herrschaft, die doch meist eine bessere Erziehung erhalten hat (nicht immer, denn es gibt auch sehr unerzogene, ungezogene Herrschaften), sich in solcher Weise vergeht, was will man dann von den Dienstboten erwarten?

Lorica Edle von Pröpper: „Die Führung des Haushalts“