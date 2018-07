Inhalt Seite 1 — Nachts hinter dem Bahndamm Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. J., Düsseldorf

In der Sackgasse „Hinter dem Bahndamm“, nahe dem Düsseldorfer Hauptbahnhof, wurde kürzlich ein moderner Gebäudekomplex von vier „Wohnheimen für leichte Mädchen“ fertiggestellt. Diese mit einem Kostenaufwand von fast einer Million Mark errichteten „Appartementhäuser“ haben vor einigen Monaten nicht nur die Frauenverbände Düsseldorfs mobilisiert, sondern auch die Gemüter Bonner Parlamentarier in Wallung gebracht. Gegen den Düsseldorfer Oberstadtdirektor Dr. Hensel wurde sogar Anklage wegen „Begünstigung der Kuppelei“ erhoben, die jedoch der Staatsanwalt zurückwies mit der Begründung, das Bauprojekt solle nur dazu dienen, dem öffentlichen Liebesmarkt ein Ende zu bereiten. Die Sackgasse „Hinter dem Bahndamm“ wurde durch ein Tor gegen die Außenwelt abgeschirmt.

Die Frage: „Kasernierung“ oder nicht, beschäftigt indessen fast alle Sittendezernate der bundesdeutschen Großstädte, nachdem die allgemeine Einführung von „Sperrbezirken“ nicht als hundertprozentige Lösung des Problems gelten kann. Damit wurde meist nur die Säuberung bestimmter Stadtgebiete erreicht.

Münchens Kriminaldirektor Dr. Schreiber, der sich seit langem in der bayerischen Hauptstadt mit dieser heiklen Materie befaßt, ist zu der Überzeugung gekommen, daß mit Appartementhäusern der Liebesmarkt von der Straße nicht verbannt werden könne. In München’steht ein „Wohnheim“ für etwa vierzig Straßenmädchen. Die Zahl der registrierten Dirnen aber beträgt allein 500, die der „wilden“ ungefähr 600.

Als einziges wirksames Gegenmittel habe sich sowohl in München wie in anderen Großstädten die Einrichtung der Sperrbezirke erwiesen, meint Dr. Schreiber. Früher habe man in München 33 „Strichbezirke“ gezählt, heute, nach der Einrichtung von Sperrgebieten, nur noch drei. Die Innenstadt sei auf diese Weise „optisch sauber“ geworden.