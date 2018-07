Der Optimismus, den die Verwaltung der Gußstahlwerk Witten AG, Witten, vor Jahresfrist gezeigt hat, war durchaus begründet. Der Wittener Edelstahlerzeuger hat im Geschäftsjahr 1960/61 nochmals seinen nun schon seit Jahren anhaltenden Höhenflug fortsetzen können. Ein „goldenes Jahr“ nannte das kaufmännische Vorstandsmitglied Rudolf Kögl das Berichtsjahr. Absolute Spitzenergebnisse in Produktion und Umsatz sind erreicht worden. Auf 314(275)Mill.DM ist der Bruttoumsatz gesteigert worden. Die Rohstahlerzeugung stieg um 11 % auf 424 (380) Mill. Tonnen. Die Erlöse waren offenbar durchweg besser als in der Massenstahlindustrie. Besonders die Exporterlöse seien im vergangenen Geschäftsjahr günstiger gewesen als im Jahr zuvor, betonte die Verwaltung. Mit einem Ausfuhranteil von 15 (13) % des Gesamtumsatzes liegt Guß-Witten erheblich über dem Durchschnitt der deutschen Edelstahlindustrie, die etwa 10,6 % ihres Umsatzes exportiert.

Es ist wohl anzunehmen, daß der Vorstand sich bei seiner Bezeichnung „goldenes Jahr“ auch – oder sogar in erster Linie – von der Ertragslage des Unternehmens hat inspirieren lassen. Dies aus dem vorgelegtem Zahlenwerk zu entnehmen, ist leider schwierig. Tatsächlich ist der Abschluß des Wittener Edelstahlerzeugers diesmal nur mit Gebrauchsanweisung zu lesen; sonst müßte man zu ganz falschen Schlüssen kommen. Auf den ersten Blick könnte das im Berichtsjahr erwirtschaftete Ergebnis sogar schmaler erscheinen. Aber dieser Schein trügt nachhaltig, wofür nicht allein die auf 11,06 (7,59) Mill. DM angestiegenen Vermögens- und Ertragsteuern sprechen. (Den exakten Körperschaftssteuerbetrag zu nennen, fühlte sich der Wittener Vorstand nicht mehr in der Lage.)

Für die unveränderte Dividende von 14 % wird naturgemäß wieder ein unveränderter Gewinn von 2,9 Mill. DM ausgewiesen. Daneben erscheint offen ausgewiesen nur noch ein in die Rücklagen geflossener Gewinnanteil in Höhe von 0,6 Mill. DM im Gegensatz zu 1,95 Mill. DM im Vorjahr. Vorstandsmitglied Kögl bedauerte in der Pressekonferenz, daß die Rücklagendotierung nicht höher habe ausfallen „können“. Das „Können“ dürfte hier jedoch wohl mehr rhetorisch aufzufassen sein; denn es ist nicht mangels Masse geschehen, sondern weil man andere Formen der Gewinnverwendung vorgezogen hat. Kögl sprach von einer besonders vorsichtigen Bewertung der Vorräte, wozu die unübersichtliche Marktlage zum Zeitpunkt der Bilanzierung auch wohl geeignet war. In welcher Höhe das Unternehmen im Berichtsjahr stille Reserven gebildet hat, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln; aber das (Miß)-Verhältnis von offen ausgewiesenem zu verstecktem Gewinn ist eklatant und nicht unbedingt die Regel.

Für die Aktionäre bleibt als günstiges Fazit immerhin zu verbuchen, daß Guß-Witten in seinem jetzt vorgelegten Abschluß bereits ausreichend Vorsorge für das laufende Geschäftsjahr getroffen hat, das auch hier im Zeichen einer deutlichen Abschwächung steht und ein finanzielles Polster möglicherweise gut vertragen kann. Der Umsatz der Gesellschaft ist im ersten Halbjahr 1961/62 mit einem Monatsdurchschnitt von 24,5 (26) Mill. DM um 5,6 % zurückgegangen. Stärker rückläufig war noch die Produktion; die Rohstahlerzeugung erscheint um 15,6 % gesenkt. Die Ertragslage wird sich nach Meinung der Verwaltung nennenswert verschlechtern. In Witten folgt man dem Beispiel der anderen Stahlunternehmen und verzichtet angesichts der leicht zwielichtigen Geschäftsentwicklung auf eine Dividendenprognose für 1961/62. Es dürfte hier jedoch vergleichsweise unproblematisch sein, das verschwindend kleine Kapital von 20,7 Mill. DM auch in einem schwächeren Geschäftsjahr anständig zu bedienen; denn im Grunde sind doch die 14 %, die Guß-Witten zahlt, nur ein „optischer Knüller“. Das Unternehmen, das im vergangenen Geschäftsjahr sein Kapital 15mal umgeschlagen hat, ist schon bedenklich unterkapitalisiert. Daran wird sich aber vermutlich zunächst auch nichts ändern, denn die beiden Großaktionäre – 62 % des Kapitals liegen bei den Rheinischen Stahlwerken und 30 % bei dem Münchener Bankhaus Merck, Finck & Co. – zu einem gemeinsamen Schritt in dieser Richtung zu bewegen, ist offenbar eine Sache für sich Nmn.