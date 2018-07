Tripolis, ärmliche Schwesterstadt Alexandrias, ist das Reiseziel eines deutschen Ehepaares in

Annemarie Weber: „Korso“; Nannen Verlag, Hamburg; 496 S., 22,– DM.

Auf diesem Korso lernen die beiden eine Reihe von Menschen kennen, die sie zu einem Urlaubs-Bekanntenkreis zu einigen versuchen, ohne die sozialen Unterschiede oder die verborgenen Spannungen und Leidenschaften zwischen ihnen zu erkennen. So kommt es zwischen dem jüdischen Mädchen und seinem Geliebten, der streng erzogenen Italienerin und ihrem amerikanischen Verehrer, dem menschenscheuen Exilierten und der kontaktschwachen reichen Patriziertochter samt einem Dutzend anderer Akteure zu Auseinandersetzungen, Krisen und Katastrophen. Da diese zahlreichen Ereignisse auch noch zeitlich und räumlich verschachtelt erzählt werden, ist es mühsam, der Handlung zu folgen. Über die Ungewißheit, warum diese Geschichte überhaupt und warum sie so verworren erzählt werden mußte, tröstet den Leser die Scharfäugigkeit hinweg, mit der die Autorin ihre Typen beobachtet und boshaft oder mitfühlend, sachlich oder karikierend in ihrer Eigenart darstellt. Sy.