Hausgehilfin – gut bezahlt, aber falsche Ideologie, niedriger Status, „unsichtbare Leistung“ –Im Büro wird die Sekretärin zur Hausfrau – Fünf-Tage-Woche wie im Betrieb – Rettung durch Intellektuelle?

Von Gabriele Strecker

Vier Damen saßen am Teetisch und sprachen über ein altes Thema: die Hausangestellten. Kein bedeutungsvolles plötzliches Stillschweigen unterbrach die Unterhaltung – denn die Damen bedienten sich selbst.

Eine von ihnen – Mutter mehrerer Kinder, berufstätig, viele Gäste, in sogenannten glänzenden Verhältnissen lebend – hatte noch eine Hausangestellte, Wirtschafterin genannt. Die anderen: eine ältere Dame, leidend, im freien Beruf, arrangierte sich mit einer Zugeherin; die dritte, viel auf Reisen, große Wohnung, beteiligt am aufregenden Beruf des Ehemanns, verfügte einstweilen über die Werktagsarbeit einer Italienerin. Die vierte im Kreis hatte soeben ihre langjährige Hausangestellte im Alter von 72 Jahren pensioniert und genoß, wie sie sagte, „die Freiheit von der Hausangestellten“.

Wie man sieht: vier privilegierte Damen (das Wort Damen steht zu Recht) mit der geistigen Unabhängigkeit, die Lage nüchtern zu sehen, keine wehmütigen Vergleiche mit früher anzustellen, sondern die Zukunft kühl im Satz vorwegzunehmen: „Wenn ich klingele, komme ich selbst.“ Keiner jemandes Herr oder Herrin mehr, jeder sein eigener Diener. „Wer es weiß, ist klug.“

Warum ist es so, wie es ist? Was könnte sich in Zukunft ändern?

Maria Tritz hat Ende 1961 im Bundesarbeitsblatt kenntnisreich über den Mangel an Arbeitskräften in der Hauswirtschaft berichtet. Kurz zusammengefaßt: Seit 1882 ist die Zahl der Arbeitnehmerinnen in den häuslichen Diensten von 39,6 % laufend zurückgegangen, mit dem großen Sprung 1939 von 20,7% auf 12,4 % im Jahre 1950. Schließlich waren es 1960 nur noch 7,7%. Maria Tritz bemerkt: „Die Zahl der Hausgehilfinnen geht zurück, die Zahl der Stunden- und Tageshilfen nimmt zu.“ Ein weiteres Merkmal der Lage ist die ungleichmäßige Verteilung der Kräfte. Wo der dringendste Bedarf ist, bei kinderreichen Familien, Geschäftshaushalten, berufstätigen Hausfrauen, da sind die Aussichten auf eine Haushilfe am geringsten. Das Pflichtjahr, das auch Maria Tritz mit guten Gründen ablehnt, ist in der demokratischen Gesellschaft ausdiskutiert, man sollte es endgültig zu den Akten legen.