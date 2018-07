DAMASKUS – Eine Juristen-Kommission wird darüber entscheiden, ob der kürzlich gestürzte syrische Präsident Kudsi und zwanzig Mitglieder des Kabinetts wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen sollen. Das kündigte Generalmajor Zahreddin, der Chef des Oberkommandos, an.

Wiederholt sich damit in Syrien, was sich im letzten Jahr in der Türkei abspielte? Auch in Damaskus scheinen die Militärs nicht willens zu sein, die einmal gewonnene Macht völlig aus der Hand zu geben.

BONN – Zu einem achttägigen Staatsbesuch ist der sudanesische Staatspräsident General Ibrahim Abboud in Bonn eingetroffen. Gespräche in Bonn sowie Besuche in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet stehen auf dem Programm.

Wichtiger Beratungspunkt vor allem: Bonns Wirtschaftshilfe. Bisher hat die Bundesrepublik Kredite in Höhe von 95 Millionen Mark für den Sudan bewilligt.

BELGRAD – Mit ausdrücklicher Billigung Marschall Titos wurde der ehemalige Generalsekretär der jugoslawischen KP, Milowan Djilas, wieder verhaftet. Djilas war erst im Januar 1961 auf Bewährung entlassen worden, nachdem ihm sein aus dem Gefängnis ins Ausland geschmuggeltes Buch „Die neue Klasse“ eine Freiheitsstrafe von neun Jahren eingebracht hatte. Anlaß seiner Wiederverhaftung war angeblich ein neues Manuskript „Gespräche mit Stalin“.

Djilas ist ein redlicher, aber ungestümer Mann, der mit montenegrinischem Temperament wider alle Obrigkeit aufbegehrt. Jugoslawien-Kenner bestreiten, daß seine Verhaftung auf eine neuerliche Entliberalisierung im Lande Titos hindeute; die jüngsten Amnestien bewiesen das Gegenteil.