Inhalt Seite 1 — Brauchen – gebrauchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es braucht nicht angenommen werden, daß der löbliche Entschluß, Sprache mit Überlegung zu brauchen‚ in jedem Falle zum Segen gereichte. Er kann auch zu einer Pedanterie der Sprachkunst führen, die an die Stelle persönlichen Stils eine unpersönliche Norm setzen möchte – was den Tod jeder Sprache zur Folge hätte.

Wenn der Satz, mit dem ich hier aus gutem Grund und aus gegebenem Anlaß angefangen habe, im Aufsatzheft eines Quartaners stünde, dürfte er vielleicht zweimal kräftig rot unterstrichen werden. Wo er einem Schriftsteller angekreidet würde, wäre Sprachpedanterie am Werk, ein Todfeind der Sprachkunst.

Der Deutschlehrer auf der Unterstufe muß sich mit Sprüchen behelfen wie: Wer „brauchen“ ohne „zu“ gebraucht, braucht „brauchen“ überhaupt nicht zu gebrauchen.

Noch nicht ganz Erwachsenen tut man ja keinen Gefallen damit, wenn man ihnen die Wahl läßt, wenn man ihnen Freiheit zur eigenen Entscheidung einräumt; sie wollen Schwarz-Weiß-Vorschriften haben (ach, so viele angeblich Erwachsene übrigens auch).

In der Wirklichkeit durchdachten und gereiften Stils stimmt das Unterstufen-Sprüchlein einfach nicht mehr.

Da ist also zunächst jenes „brauchen“, von dem behauptet wird, daß es immer als Vollverb zu behandeln sei, also ein „zu“ nach sich ziehen müsse.

Nun, im allgemeinen würde auch ich das empfehlen. Aber da es doch heißt „man muß sich nicht erinnern“ – warum sollte es nicht auch heißen dürfen „man braucht sich nicht erinnern“?