Robert Neumanns Rechtsstreit mit dem S. Fischer Verlag Ein Dokument der literarischen Zeitgeschichte

Die Klage der Erben Thomas Manns und des S. Fischer Verlages gegen den Schriftsteller Robert Neumann endete mit einem Vergleich. Robert Neumann war vorgeworfen worden, sein Roman „Olympia“ (im Kurt Desch Verlag, München) bedeute ein Plagiat an Thomas Manns „Felix Krull“ (Olympia war ja die bei Thomas Mann erwähnte, von Robert Neumann zur Hauptfigur seines Romans gemachte Schwester Felix Krulls). Der Plagiatsvorwurf konnte durch die Änderung von 19 Zeilen (aus 341 Seiten) entkräftet werden, die Robert Neumann bereits im März 1961 vorgenommen hatte, um einen Prozeß mit der Witwe des von ihm verehrten Freundes und Förderers zu vermeiden. Zur Dokumentation drucken wir hier Originalfassung und veränderte Fassung dieses Romanes nebeneinander ab.

Olympia, 1. Auflage

S. 10, Z. 6 bis S. 11, Z. 6

Der Grund, warum ich mich nun also mit soviel Eloquenz vor allem an die Damenwelt wende, ist, ich deutete es an, ein besonderer. Diese Eloquenz – man bedaure mich! – wird sich gezwungen sehen, mit der meines leiblichen und noch dazu einzigen Bruders die Klinge zu kreuzen: eines Herrn oder auch Monsieur Felix Krull. Seine alternativen Selbstbezeichnungen als Marquis de Venosta, und späterhin als Senhor Eca de Gonzalez, Mynheer van der Cramm und Lord Chesterton (es war diese letztere, die ihn mit den Behörden in ein Zerwürfnis brachte, in dem er auf längere Dauer den kürzeren zog) – sie alle glaube ich mit dem Schweigen übergehen zu sollen, das einer Dame ansteht und, ich darf es behaupten, natürlich ist. Felix Krull, um ihn geht es mir also, denn excalcule diesmal unter seinem richtigen Namen hat er, ohne Rücksprache mit der Familie, seine Lebenserinnerungen der Druckerschwärze preisgegeben – und was immer wir lebenslang nicht gemein haben mochten, diesen Namen haben wir noch gemein!

Olympia de Croulle: so steht es in fein gestochener Schrift auf den Visitenkärtchen in meinem Réticule, samt der schlichten Anschrift: Villa Mon Repos. Dieses Wort und sonst nichts.

S. 16, Z. 6 bis S. 17, Z. 3