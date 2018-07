Inhalt Seite 1 — Die Frauen der Freunde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Grunde kann ich nicht begreifen, warum meine Freunde überhaupt heiraten müssen. Von mir aus gesehen, besteht dazu nicht die geringste Notwendigkeit, und unserer Freundschaft leisten sie damit gewiß keinen guten Dienst, Allerdings habe ich eine viel zu hohe Meinung von meinen Freunden, als daß ich ihnen die Schuld dafür geben würde. Von allein wären sie auf einen derartig törichten Einfall nie gekommen. Gerade die Reiferen unter ihnen haben doch so oft im trauten Männerkreis beteuert, Heiraten käme für sie nie in Frage, denn das hieße ja, die kostbare Freiheit aufzugeben; ein Mann könnte eigentlich nur allein richtig glücklich sein.

Solche Versicherungen hatten, für mich immer etwas sehr Beruhigendes, zumal meine Freunde selber daran zu glauben schienen.

Auch zum Nicht-Heiraten gehören jedoch leider zwei, und man hat meist die Rechnung ohne die eine Frau gemacht, die sich mit der Beharrlichkeit, welche diesem Geschlecht eigen ist, darauf versteift hat, den einsam streunenden Bison zu erlegen.

Tatsächlich ist es den Frauen gelungen, den Bestand meiner Freundschaften, zumindest zeitweise, beträchtlich zu lichten, wobei ich den Verdacht nicht loswerde, daß der Widerstand meiner Freunde kaum nennenswert war. Daß dabei von Liebe keine Rede sein kann, sondern eher von Konformismus – was alle tun, muß ja gut sein, nicht wahr? –, versteht sich am Rande.

Aber so weit sollte man es eben gar nicht kommen lassen. Als guter Freund ist man beinahe dazu verpflichtet, den Freund daran zu hindern, in sein Unglück zu rennen. Dabei genügt es allerdings nicht, die gefährlichste unter seinen Freundinnen scharf im Auge zu behalten, um gleich bei der Hand zu sein, wenn sie zum Angriff übergeht, damit man den Freund noch rechtzeitig auf Lücken in ihrer Bildung oder in ihrem Gebiß aufmerksam machen kann.

Oft droht nämlich die Gefahr, den Freund an ein Mädchen zu verlieren, von Zufallsbekanntschaften auf Reisen oder im Urlaub. Weil Männer bekanntlich im Urlaub ihren Verstand abschalten, sind Urlaubsorte beliebte Jagdgründe für Geschöpfe, die offenbar nichts anderes im Kopf haben, als Männerfreundschaften zu unterminieren.

Ist so ein, Freund erst einmal eingefangen, kommt bald ein Punkt, wo jede Intervention sinnlos ist und man sich mit den fürchterlichen Tatsachen abfinden muß. In dieser Hinsicht kann man selbst dem besten Freund nicht trauen. Vor de Wahl gestellt, „Frau oder Freund?“, zögern Männer meist keine Sekunde, die falsche Entscheidung zu treffen. Bis sie das merken, bis ihnen die Tatsache, daß sie sich eigentlich, vom ersten Ehetage an miteinander gelangweilt haben, bewußt wird, dauert es gewöhnlich zwei oder drei Jahre. Was sie in dieser Zeit eigentlich ohne mich anfangen, ist mir ein Rätsel, aber irgendwie schaffen sie es.