Inhalt Seite 1 — Dresdner Bank in gemildertem Glanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nunmehr hat auch die letzte der drei Großbanken, nämlich die Dresdner Bank, ihren Abschluß für 1961 veröffentlicht. Auf ihn hatte die Börse mit besonderer Spannung gewartet, denn man wollte sehen, ob es dem Institut gelungen war, mit dem Ergebnis von 1961 wiederum eine überragende Spitzenstellung einzunehmen. Um es vorwegzunehmen, meine verehrten Leser: Das ist nicht der Fall. Die Dresdner Bank hat zwar wieder einen ausgezeichneten Abschluß vorlegen können, doch ist er mit dem des Vorjahres nicht vergleichbar. Diesmal fällt er nicht aus dem Rahmen. Wenn der Kurs der Dresdner Bank-Aktie heute zwischen dem der Deutschen Bank und dem der Commerzbank liegt, dann ist er dort wahrscheinlich auf dem richtigen Platz.

Auch bei der Dresdner Bank stand für das Geschäftsjahr 1961 eine Dividendenerhöhung nicht zur Debatte. Es bleibt also bei einer Ausschüttung von 16 %. Dieser Satz wird durch kein Pari-Bezugsrecht versüßt. Die Verwaltung glaubt, daß die Aktionäre mit dem Standard-Dividendensatz der Großbanken auch so zufrieden sein können. Eine Notwendigkeit, das Kapital zu erhöhen, besteht nach dem Bilanzbild nicht. Die ausgewiesenen Eigenmittel der Bank betragen 6,1 (6,2) % der auf 9,26 (7,99) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme.

Wenn man die Ertragskraft der Dresdner Bank im Jahre 1961 untersucht, dann stößt man als erstes auf die um 22,1 % auf 102,5 (131,6) Mill. DM zurückgefallenen Ertrags- und Vermögenssteuern. Dem (schlechten) Vorbild der Deutschen Bank folgend, sah sich der Vorstand nicht in der Lage, den genauen Anteil der Körperschaftsteuern an dem Steuerposten zu offenbaren. Er liegt „zwischen 5/8 und 3/4“, lautete die Auskunft. Wir müssen also rechnen, um zu erfahren, was tatsächlich erwirtschaftet ist. Das Ergebnis kann nicht exakt sein, zumal sich die (steuerbegünstigten) Schachtelerträge nicht ermitteln und sich auch für die Ausrechnung der Erträge aus steuerfreien und steuerbegünstigten Wertpapieren nur Annäherungswerte feststellen lassen. Vorsichtig geschätzt dürfte der echte Ertrag (versteuert und steuerfreie Einnahmen) zwischen 100 und 105 Mill. DM liegen. Im Vorjahr müßte er zwischen 130 und 132 Mill. DM gelegen haben. Der Gewinnrückgang ist gravierend. Allerdings nicht ganz so stark, wie er sich ausdrückt, wenn man den Gewinn je Aktie über nom. 100 DM ausrechnet, weil für 1961 ein um 25 Mill. DM höheres Grundkapital dividendenberechtigt ist. Nach meiner Schätzung wurden bei der Dresdner Bank 1961 je Aktie (nom. 100 DM) rund 42 DM verdient, 1960 waren es rund 60 DM.

Ehe wir nun auf die Ursachen eingehen, die das Ertragsbild verschlechtert haben, einen kurzen Blick auf die Kapitalentwicklung: Das Grundkapital wurde 1961 um 25 auf 245 Mill. DM erhöht. Die Aktionäre erhielten jedoch nur 22 Mill. DM der jungen Aktien angeboten (10 : 1 zum Ausgabekurs von 100 %). Übrig blieben 3 Mill. DM Verwertungsaktien, die über den Nennbetrag hinaus noch ein Agio von 18,4 Mill. DM brachten. Um diesen Betrag wurde die gesetzliche Rücklage aufgestockt, die damit 70,4 Mill. DM ausmacht, also weit mehr, als „gesetzlich“ notwendig ist. Die freien Rücklagen wurden um 27 (43) Mill. DM auf 245 Mill. DM verstärkt, so daß das gesamte ausgewiesene Eigenkapital nunmehr 560 Mill. DM ausmacht. Die Rücklagen übersteigen das Grundkapital um 70 Mill. DM. Nimmt man nun noch den für die Dividendenausschüttung erforderlichen Betrag von 39,2 (35,2) Mill. DM hinzu, dann „zeigt“ das Institut in diesem Jahr einen Gewinn von 66,2 Mill. DM, im vergangenen Jahr waren es 78,2 Mill. DM. Wenn man so will, so hat die Bank den Gewinn in etwa gedrittelt, ein Drittel für die Dividende, ein Drittel in die offenen und das letzte Drittel in die stillen Reserven.

Aber woher rührt der Minderertrag? Nun die ungewöhnlichen Sondererträge, insbesondere aus dem Effektengeschäft, haben sich 1961 nicht wiederholt. Auch die anderen Banken haben zu erkennen gegeben, daß die Einnahmen aus dem Wertpapiergeschäft rückläufig waren, allerdings war bei ihnen die Tendenz nicht so ausgeprägt wie bei der Dresdner Bank. Das mag einmal daran liegen, daß die Dresdner Bank im Effektengeschäft ungewöhnlich aktiv und (im guten Sinne) auch spekulativ ist, zum anderen kann man wohl unterstellen, daß 1960 durch den Verkauf eines Teiles des NSU-Paketes beträchtliche steuerpflichtige Sondergewinne angefallen sind. Auch im vergangenen Jahre – bis zum Herbst – hat sich die Dresdner Bank noch von NSU-Aktien getrennt, so daß sie jetzt nicht einmal mehr mit einer Schachtel an NSU beteiligt ist. Früher war das Paket größer als 51 % des Kapitals. Im vergangenen Jahr hat das Wertpapiergeschäft „auf eigene Rechnung“ wieder ansehnliche Überschüsse gebracht, die weit über die notwendigen Abschreibungen hinausgingen. Man muß der Dresdner Bank bescheinigen, daß sie an der Börse „richtig“ gelegen hat, wenn sie ihr Aktienportefeuille auf 334,9 (379) Mill. DM per 31.12.61 verkleinerte, aber gleichzeitig den Bestand an festverzinslichen Papieren auf 435,1 (356,8) Mill. ausbaute Im Aktienverkauf ist das Institut nicht gerade zimperlich gewesen. In den ausgewiesenen Beteiligungen von 45,3 (44,3) Mill., den Konsortialbeteiligungen von 98,6 (101) Mill. und den bereits erwähnten Dividendenwerten sind Schachtelbeteiligungen von über nom. 200 Mill. DM enthalten. Das ist ein beachtlicher Anteil! Übrigens: Die Verwaltung dementierte den Ankauf eines Paketes an Aktien der Chemie-Verwaltung aus dem Besitz des Bremer Holzkaufmanns Krages!

Für die Beurteilung der Ertragslage ist wichtig zu wissen, daß die Pensionsrückstellungen um 8,5 Mill. auf 124 Mill. DM erhöht worden sind. Die Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 14,8 Mill. DM sind sofort auf einen Merkposten abgeschrieben worden, davon 11 Mill. steuerlich wirksam. Die Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude machten 3,5 Mill. aus. Darüber hinaus wurden – im Gegensatz zur Deutschen Bank – keine Abschreibungen vorgenommen. Recht erheblich zugenommen haben die Personalaufwendungen um 16,5 % auf 179,8 Mill. DM. Das liegt sowohl an Tariferhöhungen als auch an der um 1544 Köpfe vermehrten Belegschaft, die mit rund 15 000 angegeben wird. Die Bank hat in den Vorjahren stark rationalisiert, so daß hier kaum noch Reserven steckten. Das erweiterte Geschäftsvolumen erforderte deshalb einen vergrößerten Personalbestand.

Der Anstieg der Bilanzsumme ging offensichtlich von dem Einlagenzuwachs aus. Von dem Anstieg um 1127 Mill. DM entfielen 734 Mill. auf Kundeneinlagen. Der gesamte Einlagenbestand betrug am 31.12.61 rund 8,1 Mrd. DM gegen rund 7 Mrd. DM im Vorjahr. Um etwa 1,1 Mrd. DM ist auch das Kreditvolumen (6,6 Mrd. DM), größer geworden. Ein Teil des Einlagenzuwachses wurde zur Stärkung der Liquidität verwandt, die weiterhin beachtlich hoch ist.