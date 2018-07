Zwei bemerkenswerte Reportagen: Vom Sender Köln und am Beispiel Kölns untersuchte Heinz Stuckmann die Obdachlosensituation in „Die im Dunkeln sieht man nicht“, und Sven Schürenberg (vom Hessischen Rundfunk) beschäftigte sich mit dem Interesse der Jugend für die Politik: „Die langweilige Demokratie“.

Nun, da nach der offiziellen Ankündigung der Mainzer Länderanstalten im Zweiten Programm vorzugsweise das Volkstümliche und Antiintellektuelle gepflegt werden soll, sieht man zeitkritische Berichte dieser Art mit doppeltem Wohlwollen: Wenn da einst die ländereigene Truppenbetreuung in Gang kommt, müssen die bestehenden Anstalten sich solcher Sachen besonders annehmen.

In der Wochenmitte dann eine staunenswerte Geschichte um einen wohnungslosen Herrn, der sich mit einem Schankmädchen eingelassen und Stellungssorgen hat; von fern gemahnten manche Momente an Kafkas Roman „Das Schloß“. Die verzweifelt-bohrende und gleichsam immer halblaut sprechende Zielstrebigkeit des Herrn K. war in eine lautstarke Aggressivität umgewandelt, die metaphysische Ausweglosigkeit in eine labyrinthische Richtungslosigkeit inmitten von stilisierten Pappkulissen gewendet worden.

Der Gastregisseur Sylvain Dhomme, der eben erst zwei Ionesco-Kurzstücke hochintelligent für den Bildschirm einrichtete, kam mit dem Prager Autor nicht zurecht, dessen ungreifbare und doch von der Konkretheit jedes Details lebende Bilder er zu den nur anzeigenden und in sich bedeutungslosen Chiffren des modernen absurden Theaters Pariser Observanz verflüchtigte.

Zudringlich-neugieriges Abtasten der Gesichter Heinz Bennents und Ingmar Zeisbergs mit der auf nächste Distanz eingestellten Kamera und peinlich-fehlgehende Stilisierung der Liebesszenen ließen Mitgefühl mit dem sympathischen französischen Gastregisseur aufkommen, dessen Begabung auf ganz anderem Gebiet liegt. lupus