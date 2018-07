In einem Jahre restriktiver Notenbankpolitik profitieren in der Regel die Geschäftsbanken, während die Hypothekeninstitute das Nachsehen haben. Eine Politik des billigen Geldes kehrt dieses Verhältnis wieder um. Wohl dem, der beide Möglichkeiten unter einem Dach vereinigt, wie die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank in München. Diese größte deutsche Regionalbank und viertgrößte Geschäftsbank, zugleich das bedeutendste private Realkreditinstitut der Bundesrepublik, hat mit wieder 16 % Dividende und 3 % Bonus (im Vorjahr 5 %) den höchsten Ausschüttungssatz unter den großen deutschen Banken.

Wie hat sich nun der Gewinn entwickelt? Ausgewiesen werden 19 Mill. DM, das sind 2 Mill. DM weniger als im Vorjahr. Für die freien Rücklagen hat die Bank dafür mit 3,5 Mill. DM etwas mehr als im Vorjahr (3 Mill.) abgezweigt. Im Vorjahr hatte die Betriebsprüfung auch für das Finanzamt einen saftigen Jubiläumsbonus herausgeholt. Bereinigt man den Steueraufwand von 26,6 (42,3) um diese 14 Mill. DM Nachzahlungen, dann bleibt ein wirksamer Steuerrückgang um 1,7 Mill. DM. Nun hat aber 1961 die Hypothekenabteilung das bessere und die Bankabteilung „nur“ das gute Geschäft gemacht. Die Einnahmen aus dem Hypothekenzweig stiegen nämlich noch um 11,8 (im Vorjahr 12,5) % auf 142 Mill. DM und die Ausgaben nur um 9,6 (9,1) %, während die Einnahmen aus dem Bankgeschäft, die im Vorjahr hauptsächlich wegen des ausgezeichneten Wertpapiergeschäfts um 16,9 % gestiegen waren, sogar um 9,6 % auf 132 Mill. DM zurückgingen. Bei leicht verringertem Steuergewinn könnte das Betriebsergebnis in etwa gleichgeblieben, der Zufluß zu den stillen Reserven konstant bis leicht sinkend gewesen sein. Wesentlich andere Schlüsse lassen auch die blumenreichen Erklärungen der Verwaltung zu diesem Thema nicht zu.

Die Bankabteilung hat ihr Geschäft 1961 besonders stark ausgeweitet. Das Bilanzvolumen erhöhte sich um 13,8 (im Vorjahr 10,9) % auf 5,47 Mrd. DM. Auf 485 000 Sparkonten lagen am Jahresende weit über 1 Mrd. DM, das sind 13,5 (15,5) % mehr als im Vorjahr. Die gesamten Einlagen nahmen um 17,2 (9,5) % auf 2,7 (2,3) Mrd. DM zu. Die Debitoren stiegen noch stärker, nämlich um 20,9 (17,5) % auf 1,5 (1,3) Mrd. DM. Trotzdem erhöhten sich insgesamt die Einlagen stärker als die Kredite, da sich die Hypothekenabteilung mit langfristigen Ausleihungen zurückhielt. Wenn man die 260 Mill. DM Eigenmittel der Bank mit der Bilanzsumme vergleicht und die Verwaltungserklärungen entsprechend interpretiert, dürfte das Aktienkapital in diesem Jahr nicht mehr erhöht werden.

Jenseits aller Erwägungen über die Ertragskraft aus dem laufenden Geschäft beider Bankzweige betrachtet der Aktionär mit Wohlgefallen das umfangreiche Wertpapier- und Beteiligungsdepot. Die Börsenwerte wurden weiter auf 185 (132) Mill. DM aufgestockt. Fast ein Viertel dieser Summe hat das Institut – auf den heimischen Durst vertrauend – in der Getränkeindustrie angelegt. Der Rest verteilt sich ziemlich gleichmäßig über viele Branchen. Die Hypo verfügt allein über 45 Schachtelbeteiligungen, wobei vor kurzem ein Anteil von mindestens 25 % an der Paulaner-Salvator-Thomasbräu AG erworben wurde. Wer an den 100 Mill. DM Aktienkapital der Bayerischen Hypo als Aktionär beteiligt ist, der hat fast so etwas wie ein Investmentzertifikat in Händen. Gr.