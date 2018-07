Die Schweizerische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft „Swissair“, ein halbstaatliches Unternehmen mit Aktienbeteiligung aus Publikum, Bund, Kantonen und Gemeinden, hat ihren Aktionären seit vielen Jahren sogenannte „Flugbons“ geliefert, Genußscheine, die den Flugpreis auf „Swissair“ Routen bis zum halben Preis reduzieren können. Diese Bons haben einen Wert von Fr. 10,– und werden zusammen mit der Dividende je nach Umfang des Aktienbesitzes ausgeschüttet.

Bei den Großaktionären – Bund, Kantone, Gemeinden, Banken, Versicherungen – häuften sich die Flugbons zu beträchtlichen Bergen, so daß ein schwunghafter Handel mit solchen „Wertpapieren“ aufgekommen ist. So verkaufte beispielsweise der Kanton Zürich seinen Beamten solche Flugbons zum Preis von Fr. 2,50 pro Stück, was zu einer Reduktion von 37,5%auf dem „Swissair“-Flugschein führt. In der Jahresbilanz von 1959 erwies sich diese Übung bereits als ein Geschenk von insgesamt 60 000 Franken an die flugbegeisterten Beamten, 1960 sogar von 93 200 Franken. So großzügige Geschenke dürften weder mit dem Beamtenrecht noch mit dem Kartell der IATA in Einklang gebracht werden. Dabei ist der Kanton Zürich nur einer unter den zahlreichen Großaktionären, wo Flugbons haufenweise verschenkt werden und den „Swissair“-Flug um die Hälfte verbilligen.

Obwohl die kartellistischen IATA-Preise durch die Flugbons ganz massiv unterboten werden, hat sich die IATA anscheinend bisher mit diesen Praktiken noch nie ernstlich befaßt. Der Fall zeigt – und soweit müßte er das Interesse anderer IATA-Gesellschaften finden –, daß die Flugbons eine Einrichtung sind, die dem sonst recht wenig verwöhnten Flugaktionär einen gewissen Realersatz bieten kann, daß aber andererseits eine internationale Normierung und Kontrolle erforderlich wäre, will man verhindern, daß der Flugbon zu einer Art zweitem Billett-System wird.

Die Idee, das risikofreudige Aktionärspublikum in der Form billiger Flugreisen zu entschädigen, ist sicherlich nicht abwegig, entspricht sie doch auch einer bei Verkehrsgesellschaften – Eisenbahnen, Schiffahrtsgesellschaften, Seilbahnen – durchaus üblichen Praxis. Wo kein Zuwachsgewinn erwartet werden kann, soll die Dienstleistung gegenüber dem Kapitalgeber in die Lücke treten.

Bei Großaktionären erscheint jedoch Vorsicht am Platz. Dort besteht, ob es sich nun um öffentliche oder private Aktionärsgruppen handelt, die Gefahr einer allzu breiten Streuung der Flugbons. Mit der Kontrolle nimmt es die „Swissair“ schon deshalb nicht so genau, weil sie selbst ein Interesse daran hat, die schlecht besetzten Maschinen wenigstens mit 50-°/o-Passagieren zu besetzen, mit Passagieren, die vielleicht andernfalls per Bahn oder Schiff reisen würden. M. K.