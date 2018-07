Inhalt Seite 1 — Junge Hoechst-Aktien zu 275 Prozent Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Aktionäre der Farbwerke Hoechst AG. werden am 17. Mai auf der Hauptversammlung über den Antrag der Verwaltung, das Aktienkapital um 70 Mill. DM auf 770 Mill. DM zu erhöhen, zu befinden haben. Die jungen Aktien werden im Verhältnis 10 : 1 zum Kurs von 275 % angeboten. Der eine oder andere Aktionär mag einen besseren Bezugskurs erwartet haben, zumal in der Presse schon die Rede von 250 % war. Diesen Kurs hat, wie der Vorstandsvorsitzende, Professor Winnacker, auf einer Pressekonferenz sagte, die Verwaltung niemals erwogen. Ursprünglich dachte man in Hoechst an 300%; mit Rücksicht auf die Börsenlage hat man sich schließlich zu 275 % entschlossen.

Die jungen Aktionäre sollen also das volle Spielgeld in die Kasse einzahlen, denn Hoechst braucht die Mittel, um seine Investitionsprogramme fortführen zu können. Offenbar ist ein hoher Bezugskurs aber auch die Voraussetzung für eine konservative Dividendenpolitik, von der auf der Pressekonferenz die Rede war. Mehr als 6 1/2 % Verzinsung vermag das florierende Unternehmen für das neu hereingenommene Kapital mit einiget Sicherheit nicht zu erwirtschaften. Dies gilt um so mehr, als die Ertragslage von Hoechst zwar nach wie vor günstig, aber nicht ganz ohne Schatten ist. In gleicher Weise wie die gesamte Chemie sieht man an Hoechst, daß die Unkosten schneller ansteigen als die Erlöse Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 1961 um 6,4 % auf 288 Mrd. DM; die mengenmäßige Zunahme betrug dagegen rd. 10 %

Die Preise standen als Folge einer außerordentlichen Verschärfung des Wettbewerbs unter einem erheblichen Druck, dem durch Rationalisierungsmaßnahmen nicht mehr ausreichend entgegengewirkt werden konnte. Mit rund 56 000 DM entsprach der Umsatz je Kopf der Belegschaft dem des Vorjahres.

Auch die im Unternehmen Beschäftigten haben im vergangenen Jahr insofern ihre Wünsche zurückstellen müssen, als ein Teil der tariflichen Lohnerhöhungen im Einvernehmen mit der Betriebsvertretung durch Minderung der allgemeinen sozialen Leistungen des Unternehmens ausgeglichen wurde Professor Winnacker gab der Überzeugung Ausdruck, daß die Aktionäre der augenblicklichen Marktsituation Verständnis entgegenbringen und dem Werk durch Zurverfügungstellung neuer Mittel die Treue halten werden. Ein Opfer bedeutet das für die Aktionäre sowieso nicht, denn auch bei einem Bezugskurs von 275 verbleibt ein wertvolles Bezugsrecht.

Die Aktionäre werden, wenn sie den Geschäftsbericht 1961 sorgfältig studieren, erkennen, daß von einer strukturellen Schwäche des sich nach wie vor in der Expansion befindlichen Unternehmens nicht die Rede sein kann. Es geht jetzt vor allem darum, durch Rationalisierungsmaßnahmen die volle Konkurrenzfähigkeit von Hoechst, vor allem gegenüber seiner amerikanischen Konkurrenz, auf der ganzen Breite zurückzugewinnen. Hoechst ist zu Kapazitätsausweitungen gezwungen; sie werden im Endergebnis zu Kostensenkungen führen.

Kapazitätserweiterungen haben nur dann einen Sinn, wenn eine Gewähr für ihre Auslastung besteht. Im Geschäftsbericht heißt es hierzu, daß die Hoechster Kapazitäten während des ganzen Jahres voll in Anspruch genommen waren und daß schon allein aus diesem Grund ein weiterer planmäßiger Ausbau der Werkanlagen notwendig geworden ist. Die neuen Investitionen bedeuten also keineswegs einen Ritt über den Bodensee; der Weg führt vielmehr durch ein sorgfältig erkundetes Gelände.

Insgesamt hat Hoechst 1961 446 Mill. DM investiert, von denen 230 Mill. DM aus Abschreibungen kommen. Für 1962 sind Investitionen in einer Größenordnung von 400 Mill. DM vorgesehen. Für sie ist, soweit neue Mittel notwendig werden, in erster Linie das Aufkommen aus der Kapitalerhöhung, die knapp 200 Mill. DM betragen wird, vorgesehen.