BERLIN (Galerie Gerd Rosen): „Klinger“

Radierungen von Max Klinger (1858–1920) – ist das ein Zufall, eine Verlegenheitslösung, um eine Lücke im Ausstellungsprogramm zu füllen, oder ein ernsthafter Versuch, den Künstler aus der Versenkung, in der wir ihn für immer verschwunden glaubten, ans Licht zu ziehen? Der Jugendstil wurde, mit halbem Erfolg, rehabilitiert. Böcklin und Makart erscheinen heute nicht mehr ganz so undiskutabel wie vor dreißig Jahren. Mancher findet an der „Sünde“ des Hans von Stuck schon wieder Geschmack und Vergnügen. Aber Max Klinger? Trivialer Ausläufer des deutschen Idealismus. Modellnaturalismus der Gründerzeit mit geistigen Ambitionen und in brillanter Technik vorgetragen. Sogar Klinger findet wieder Liebhaber, wenn nicht heute, dann übermorgen, wenn nicht in Deutschland, dann bei den Amerikanern. Die Ausstellung dauert bis zum 25. April.

LEVERKUSEN (Schloß Morsbroich): „Malewitsch“

Von Zeit zu Zeit taucht Kasimir Malewitsch (1878 bis 1935) in deutschen Museen auf und gibt Anlaß zu nachdenklichem Betrachten. Es sind immer ungefähr die gleichen Bilder. Das Frühwerk bis 1912, russische Bauern und Kleinbürger in einer leidenschaftlichen, ekstatischen Farbigkeit, russischer Fauvismus. Dann der Weg über Kubismus und Futurismus zu Malewitschs eigener Erfindung: dem Suprematismus. Askese nach dem Rausch, Reduktion der Formen, der gegenständlichen Welt auf die Geometrie. Am Ende steht das Rechteck, die Diagonale. Einer mußte den Weg zu Ende gehen. Daß andere später zu folgen versuchten und das Unwiederholbare wiederholten, hat nicht Malewitsch zu verantworten.

MÜNCHEN (Galerie Otto Stangl): „Vor 50 Jahren“

Vor fünfzig Jahren trat im Hause Brienner Straße 8 in der Buchhandlung Goltz „Der blaue Reiter“ an die Öffentlichkeit. Im gleichen Hause hat Otto Stangl jetzt neue Ausstellungsräume eröffnet, mit den Künstlern von damals. Über 60 Bilder repräsentieren die Münchner Malerei vor fünfzig Jahren, den Blauen Reiter und seine Keimzelle, die Neue Künstlervereinigung, seit 1909 das internationale Forum aller revolutionären Künstler in München. Erst Dezember 1911 haben Marc, Kandinsky und Gabriele Münter sich abgesetzt und ihre eigene Gruppe gebildet. Die Ausstellung bei Stangl hat ihren Reiz und ihre Bedeutung in dem Nebeneinander von Künstlern, die seitdem weltberühmt und die seitdem vergessen wurden. Wer kennt den Russen Burljuk, der heute in New York lebt, den Franzosen Girieud, die Werefkina und Mogilewsky? Campendonk, Erbslöh, Kanoldt sind später andere Wege gegangen. Vor fünfzig Jahren waren sie alle groß, weil die Zeit groß war, sie waren von dem gleichen Strom getragen, und niemand hätte voraussagen können, wer durchhalten, sich später in dürftigen Zeiten behaupten würde. Der „Zirkus“ von Erna Barrera Bossi, Campendonks „Mann mit der Ziege“ (abgebildet auf Seite 13), „Die Weide“ von Kanoldt sind dem Besten ebenbürtig, was in den Jahren vor 1914 gemalt wurde. – Otto Sfangl, Nachlaßverwalter von Franz Marc, hat auch in seiner alten Galerie seit 1947 die Maler der Münchner Aufbruchszeit ausgestellt. Seine jetzige Retrospektive in den neuen Räumen dauert bis 19. Mai.

MÜNCHEN (Galerie van de Loo): „Nele“

28 Skulpturen und Reliefs von E. R. Nele, dieser manuell unwahrscheinlich geschickten und mit plastischen Einfällen begabten jungen deutschen Bildhauerin, zeigt die Galerie van de Loo bis zum 30. April. Nele, die Tochter von Arnold Bode in Kassel, hat als Kunsthandwerkern angefangen und ist dann zur Plastik übergegangen. Ihren ersten großen Erfolg hatte sie mit einer Skulptur auf der Weltausstellung in Brüssel. Seitdem hat sie sich an den großen internationalen Skulptur-Biennalen beteiligt. Es wäre leicht, und es wäre abwegig, in ihrer Plastik Einflüsse der führenden zeitgenössischen Bildhauer zu registrieren. Sie hat lange in London und Paris gelebt, natürlich kennt sie Moore und Chadwick und Paolozzi. Aber sie imitiert nicht sie gehört überhaupt nicht in die Reihe der Epigonen, sie arbeitet einfach auf der gleichen „Welle“. Sie baut kantige, verkrustete Figuren, Einzelwesen wie die grotesken „Silbermänner“ von 1961 oder bizarre Figuren-Kollektive, „Eidgenossen“, „Berliner Schwestern“, einen „Kopf“ aus gebogenem, gehämmertem Eisenblech. Gekonnte plastische Späße, ohne den beliebten und nebulosen metaphysischen Tiefsinn. g. s.