Eugène Delacroix (1798–1863),

„Das Massaker von Chios“

(Ausschnitt)

Für mich als Museumsmann ist „mein Bild“ immer in sehr aktuellem Sinne – und also häufiger wechselnd – die jüngste Erwerbung, sei es eine Tiepolo-Skizze oder ein Picasso-Linolschnitt. Das wird jedem Kollegen ganz ähnlich so gehen. Daneben und darüber aber stehen die wenigen ganz großen Erlebnisse, ein durchaus überschaubarer Kreis von Kunstwerken, die sich freilich in ihrem – subjektiv bedingten – ersten Rang hin und wieder ablösen.

Bei aller Liebe und Befangenheit gegenüber jenen „eigenen Kindern“ – die Sorgenkinder wie etwa ein „falscher“ Rembrandt eingeschbssen – halten sich diese für meine Augen (und für mein Herz) höchsten Bilder immer auf einer anderen Ebene des Unvergleichlichen und evig Unerreichbaren als jene – wer könnte heute noch eine Paele-Madonna, einen Portinari-Altar oder auch „nur“ eine „Bar aux Folies-Bergère“ für sein Museum kaufen, und wenn die Lottogelder noch so reichlich flössen?! Die Zeiten dafür sind auf immer vorüber. Ein „Massaker von Chios“ oder ein ähnlich großartiges Eid Delacroix’ kann man ebensowenig kaufen.

Ich habe aber seit dem Kriege drei – gewiß kleinere – andere Bilder des Meisters, etliche Zeichnungen seiner Hand und vor kurzem eines seiner Skizzenbücher an unseren schmalen Strand ziehen können. Weil ich überzeugt bin, damit Werke eines Meisters für unsere Bremer Sammlung gewonnen zu haben, von dem Baudelaire sagte, daß er „unter die großen Leuchtfeuer“ zähle, „die den Weg der menschlichen Rasse zur Unsterblichkeit erhellen“. Und in diesem Skizzenbuch findet sich eine Anzahl von Einzelstudien und Kompositionsskizzen für das Massaker-Bild, das darum – durch seinen neuen Bezug zur eigenen Erwerbung–für mich wieder einmal aus jenem Kreis der „ganz großen Kunstwerke“ in den ersten Rang gerückt und in zwiefachem Verstände „mein Bild“ geworden ist.

Es ist ein „inkommensurables“ Kunstwerk, über das man ein Buch schreiben müßte, um es nur von Ferne in seinen Dimensionen und vielfältigen geistigen Verknüpfungen zu umreißen – ganz abgesehen von seinen zahlreichen thematischen und künstlerischen Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten zu Picassos „Guernica“. Der sechsundzwanzigjährige, eben durch seine „Dantebarke“ berühmt gewordene Maler hat es im Todesjahr Byrons (und Géricaults, seines verehrten Vorbilds) geschaffen als ein Denkmal auf den „Untergang des Abendlandes“, wie er sich den philhellenischen Romantiker im Freiheitskampf der Griechen gegen die Türken vorzustellen schien. Ein romantisches, vielleicht sogar ein sentimentales, jedenfalls aber ein literarisches Bild, was fast wörtlich so für Guernica zu gelten hätte.