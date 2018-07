Inhalt Seite 1 — Mit der Maschine leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Jungk

Wer das erschütternde Tatsachen-Panorama überschaut, das der Detmolder Chefarzt Bodo von Manstein unter dem Titel „Im Würgegriff des Fortschritts“ der Öffentlichkeit präsentierte oder wer die Arbeiten von Günther Anders liest, der kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß der Konflikt zwischen dem Menschen und den von ihm geschaffenen Maschinen schon zugunsten der Letzteren entschieden sei, daß die große Gleichschaltung des „homo faber“ bereits Tatsache ist oder zumindest aus den Entwicklungstendenzen einer sich immer weiter perfektionierenden Technik mit Gewißheit abzulesen sei.

Nun unterschätzen diese ehrlich besorgten Verteidiger des Humanen vermutlich die Fähigkeit des Menschen, auf erhöhte Gefahren stets mit erhöhter geistiger Aktivität zu reagieren. Mir scheint, daß die durch Erfindungen ihres eigenen Intellekts tödlich bedrohte Menschheit zur Zeit dabei ist, sich gegen diese zweite artifizierte Natur, die aus ihren Studierstuben, Laboratorien und Werkstätten entsprang, zu wappnen; mehr noch: die fremde und in vieler Hinsicht un- und übermenschliche Welt der Geräte und Produkte zu vermenschlichen und dadurch zu bändigen.

Wegbereiter solcher Wende gibt es bereits sehr viele. Sie sind freilich isoliert und wissen wohl selbst noch nicht, daß hier an verschiedensten Stellen der „Zeitgeist“ begonnen hat, ein neues Gewand zu weben, das erst in einigen Jahren „modisch“ werden dürfte. Beispiel: der Brief eines bekannten englischen Kybernetikers, den die amerikanische Fachzeitschrift „Electronics“ in einer ihrer letzten Nummern veröffentlichte. Dort heißt es unter anderem:

„Merkwürdigerweise ist die Ordnung, die wir unserer Umwelt aufprägen, obwohl wir deren Organisation doch selbst bestimmen, kein Ebenbild unseres eigenen Organismus. Wir werden von Konventionen geleitet, die auf Beständigkeit und Wiederholbarkeit hinzielen und Prozesse hervorbringen, die man dann so leicht beschreiben oder in Büchern festlegen kann. So werden unsere Werkzeuge mechanistisch und unsere Gesetze geben sich absolut Zwischen uns und unserer Umwelt aber entsteht eine Kluft. Wir sprechen mit unseren Maschinen in einer anderen Sprache. Bis vor kurzem war es noch möglich, diese Kluft zu tolerieren, aber heute ... können wir uns nicht länger der Wahrheit verschließen, daß im Idealfall die menschengemachte Umwelt eine Verlängerung jenes Organismus sein soll, der Mensch heißt. Die Maschinen, die wir brauchen, müssen daher nach einem biologischen Entwurf gebaut sein ... Unsere Welt muß eine viel biologischere Struktur bekommen.“

Ob die Herausgeber von „Electronics“, die diesen Brief im Rahmen einer vierteiligen Artikelserie über Bionik, das neue Grenzgebiet zwischen Biologie und Physik, veröffentlichten, sich sowohl im klaren darüber waren, wie revolutionär die Ansichten dieses Briefschreibers sind? Bisher hatten die „Bioniker“ wohl nur daran gedacht, das Instrumentarium der Naturausbeutung zu vervollkommnen durch die elektronische Imitation tierischer Wahrnehmungs- und Sinnesorgane – des Froschauges zum Beispiel oder der Hörnerven von Tiefseefischen –, die unseren sensitivsten Geräten weit überlegen sind. Doch diese Mitteilung aus England geht ja viel weiter: Sie spricht nicht von technisch vollkommeneren, sondern von menschenähnlicheren, menschennäheren Mechanismen.

Das mag der Beginn einer ganz anderen, nicht einmal unbedingt leistungsfähigeren, aber dem Menschen weniger feindlichen, weil ihm verwandten Technik sein, etwa einer Technik ohne Lärm, ohne Giftausstreuung, ohne starren mechanischen Rhythmus. Sie wäre nicht stur an ein maschinelles Programm gebunden, sondern könnte sich selbst abschalten und sich den wechselnden Gegebenheiten wie ein lebender Organismus anpassen – eine „lebendige“ Technik.