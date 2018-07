Von Rochus Spiecker, O.P.

I

Als ER in die Hauptstadt einritt, bereitete IHM die Bevölkerung einen demonstrativen Empfang. Aus sehr unterschiedlichen Motiven! Die einen hofften, ER würde für Brot sorgen, wirksame Maßnahmen gegen die Seuchen ergreifen und die Anmaßung der Reichen eindämmen. Sie sahen in IHM den Mann der Masse, den Vorkämpfer gegen soziale Ungerechtigkeit. Andere glaubten, daß ER gegen die Besatzungsmacht aufstehen werde. Sie sahen in IHM den Wortführer der nationalen Erhebung. Diese Ansicht wurde seltsamerweise sowohl von Seinen Anhängern wie von Seinen Gegnern verbreitet, obschon ER bisher deutlich vermieden hatte, politische Forderungen zu stellen.

Rückblickend läßt sich sagen, daß Sein triumphaler Einzug – unter diesen Umständen – schon die kommende Katastrophe vermuten ließ. Denn – wie immer ER auch Seine Aufgabe ansah – in den Augen der Menge war ER abgestempelt! Sie hatten ihre Wünsche in IHN hineininterpretiert. Sie hatten IHN zum Fanal erhoben. Nicht, was ER selbst wollte war entscheidend. Entscheidend war, was man von IHM erwartete. So groß der Jubel war, der IHN in die Stadt trug: so heftig mußte die Enttäuschung sich auswirken, wenn der Gefeierte es wagen sollte, nicht der zu sein, den der Wille der Menge sich wünschte. II Einer Seiner Anhänger verriet IHN. Das Motiv des Verrates ist schwer zu durchschauen. Die relativ geringfügige Geldsumme war kaum ein ausreichender Grund. Der Mann, der sich den Behörden anbot, hatte weit mehr aufgegeben, als er sich IHM anschloß. Es fällt schwer, in diesem Mann nur ein käufliches Subjekt zu vermuten. Auch waren die Behörden nicht auf seine Beihilfe angewiesen. Denn es war nicht schwierig, IHN und, Seine Begleiter beobachten zu lassen. Eher schon dürfte es eine taktische Erwägung angeraten haben, einen Seiner engsten Vertrauten als Gegenspieler einzuschalten.

Der Mann, der IHN auslieferte, dürfte durch diese Tat eine persönliche Rechnung beglichen haben. Offenbar war er IHM gefolgt, weil er von IHM den politischen Umschwung erwartete. Aber ER hatte jede politische Chance verfallen lassen. Es war in den letzten Wochen immer klarer geworden, daß IHN eine andere Konzeption beherrschte. Der Verrat ist wahrscheinlich darin begründet, daß der Verräter zunächst sich selbst verraten glaubte. Wer auf eine Revolution aus ist und für sie beträchtliche Opfer gebracht hat, reagiert empfindlich, wenn er sich genarrt fühlt. Dafür, daß er kein simpler Spitzel war, daß ihn vielmehr eine sonderbare Haßliebe an sein Opfer fesselte, spricht auch die Tatsache, daß er nachher Selbstmord beging. Weil er unschuldiges Blut vergossen habe! Auch er zweifelte offensichtlich nicht an der persönlichen Lauterkeit seines Opfers. III

Das Mißverständnis in den eigenen Reihen begünstigte den verhängnisvollen Lauf der Ereignisse. Es ist eigenartig, daß ER – der sich vor allem durch eine Wandlung der Gesinnung eine Änderung der Verhältnisse versprach – Männer um sich gesammelt hatte, die von Herkunft und Naturell her mehr auf System, Methode und Organisation vertrauten. Einige stammten aus Ortschaften, deren Sympathie mit den Partisanenbewegungen bekannt war. Es ist nicht erstaunlich, daß Männer dieser Prägung dazu neigten, zunächst auf den gewaltsamen Umschwung der äußeren Verhältnisse zu bauen. Die neuen Machtumstände – so meinten sie – würden die innere Umwandlung dann von selbst bewirken.

Dieses Mißverständnis erklärt auch die unglückliche Rolle, die jener Mann, den ER zu Seinem Stellvertreter ernannt hatte, bei Seiner Verhaftung spielte. Dieser heißblütige und robuste Mann versuchte zunächst einen völlig sinnlosen Befreiungsversuch: einen Versuch, der ihm – angesichts des großen Polizeiaufgebotes – leicht das Leben hätte kosten können. Trotzdem wagte er sich nachher auf den Vorhof, in dem das erste Verhör stattfand. Das spricht für seinen Mut und seine Anhänglichkeit Aber ER unternahm nicht den kleinsten Versuch, der Affäre eine andere Wendung zu geben. Obwohl sich – zu diesem Zeitpunkt – noch viel Volk für Seine Sache hätte aufbringen lassen! Das sah aus wie Resignation. Und so wurde auch Sein nächster Vertrauter an IHM irre. IV