Am 24. April beginnen die Filmfestspiele 1952 in Cannes. Einen Tag vorher fand in Bonn die erste feierliche Preisverteilung des deutschen Bundesfilmpreises statt. Es ist von der deutschen Filmindustrie sehr kritisiert worden, daß der Filmpreis für einen deutschen Spielfilm von der Jury nicht verteilt worden ist, da man keinen Film des Jahres 1951 für würdig befand. E. M.