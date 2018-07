Inhalt Seite 1 — Ungebrochener Optimismus bei Bayer Seite 2 Auf einer Seite lesen

von Ingrid Neumann

Die Feststellung, daß die Zuwachsraten der westdeutschen Industrie in den letzten zwei Jahren überdurchschnittlich hoch waren – und daher, gern mit dem Etikett „Das gibt’s nur einmal“ versehen wurden –, ist, wie die „Enthüllungen“ der diesjährigen Bilanzsaison ergeben haben, häufig von den Ereignissen überrollt worden. Nicht wenige der großen Aktiengesellschaften im Bundesgebiet haben im Geschäftsjahr 1961 ihre „unerreichbaren“ Rekorde des Boomjahres 1960 nochmals gebrochen.

Die These von der Einmaligkeit des konjunkturellen Erfolges war bisher tatsächlich nicht überall glaubwürdig. Anders sieht es aber bei der Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, aus. Dieser große Chemiekonzern mußte im Geschäftsjahr 1961 tatsächlich erfahren, daß das Vorjahr nicht der Maßstab der Zufriedenheit sein darf. Die Bayer-Gruppe hat trotz anhaltender Expansion des Geschäftsumfanges eine spürbare Schmälerung ihrer Ertragskraft hinnehmen müssen. Keine besorgniserregende Entwicklung, durchaus nicht – ins Auge fällt der Ertragsrückgang lediglich im Vergleich zu dem gerade bei Bayer so besonders üppigen Vorjahrserfolg –, aber sie ist auf jeden Fall zunächst keine ganz einleuchtende Untermalung für den betont optimistischen „Blick nach vorn“ des Leverkusener Vorstandes.

Die im Berichtsjahre eingetretene Dämpfung werde für die Zukunft anspornend wirken, erklärte der Vorstandsvorsitzer Dr. Kurt Hansen in einer Pressekonferenz. Im übrigen schöpfe die Verwaltung ihren Optimismus hauptsächlich aus einem internationalen Vergleich innerhalb der Großchemie, der offenbar eine recht positive Beurteilung der Chancen des Unternehmens zuläßt. An erheblich kleinere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren – die bei der Konkurrenz, vor allem in den USA, schon längst gang und gäbe seien – müsse man sich allerdings nun auch in der chemischen Industrie der Bundesrepublik gewöhnen. In der Rangfolge der Chemiekonzerne der Welt steht Farbenbayer an siebenter, ohne die USA, an zweiter Stelle.

Das Geschäftsjahr 1961 bezeichnet die Verwaltung als das zweitbeste in der Geschichte des Unternehmens, übertroffen lediglich in 1960. Aber die Umsatzexpansion hielt auch im Berichtsjahre an. Der Umsatz der Bayer AG stieg um 7,1 % auf 3,02 (2,82) Mrd. DM, der Konzernumsatz um 11,2 % auf 3,6 (3,3) Mrd. DM. Nochmals gestiegen ist auch wiederum der Exportanteil, der nunmehr bei 46,3 (44,8) % des Konzernumsatzes angelangt ist. Mit diesem vergleichsweise sehr hohen Anteil bestreitet Bayer nahezu 25 % der gesamten westdeutschen Chemieausfuhr, ist damit zugleich aber auch mit einem großen Anteil seiner Produktion auf international stark umkämpften Märkten tätig.

Davon weiß der Leverkusener Konzern ein Lied zu singen. Seit Jahren liegt bei Bayer der mengenmäßige Umsatzanstieg über dem Wertzuwachs, das bedeutet seit Jahren sinkende Verkaufserlöse, und mit der Erklärung Mengenkonjunktur ist dieser Entwickulng offenbar nicht mehr beizukommen. Während die Verwaltung in früheren Jahren. sogar noch mit einem gewissen berechtigten Stolz auf die Ausweitung des Umsatzes trotz der sinkenden Erlöse hinwies, ist man dieses Spieles in Leverkusen jetzt überdrüssig geworden. Von einem „überdurchschnittlichen Preisverfall“ war jetzt in der Pressekonferenz die Rede; er war es auch in erster Linie, der das Ergebnis des Unternehmens beeinträchtigt hat.

Die durchschnittlichen Verkaufserlöse aller Bayer-Erzeugnisse gingen im Berichtsjahre auf 77,6 % des Jahres 1952 zurück. Dem langjährigen Preisrückgang von durchschnittlich 2 % – im Vorjahr ist der Preisspiegel der Bayer-Erzeugnisse um 1,8 % gesunken – ist damit ein Einbruch um 4,5 % gefolgt. Die Verwaltung weist auf die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs und die Folgen der DM-Aufwertung hin. Eine wichtige Rolle in diesem Spiele – das das Unternehmen via Erlöseinbußen immerhin die nicht zu übersehende Summe von 135 Mill. DM gekostet hat – haben auch die stark ausgebauten Chemiekapazitäten im europäischen Raum und in USA gespielt. Ausgesprochene Überschußkapazitäten drücken nach Meinung der Bayer-Verwaltung von den USA her auf den Weltmarkt.