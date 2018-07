Um die Gefahren des radioaktiven Fallouts zu ermessen, ist es gut, seine bedrohlichen Bestandteile zu kennen und über ihre Wirkungen Bescheid zu wissen. Allgemein läßt sich sagen, daß jeder Organismus an ein natürliches Maß energiereicher Strahlung angepaßt ist, die aus dem Erdboden und dem Weltraum zu uns kommt. Die künstliche Radioaktivität, die nicht nur den Fallout bringt, sondern die auch durch Röntgenstrahlen, durch die Strahlung radioaktiver Isotope in Forschung und Technik oder durch Leuchtzifferblätter auf uns wirkt, stellt eine zusätzliche Belastung dar, die Körper- und Erbschäden auslösen kann. Da die energiereichen Strahlen wie kleine Geschosse in die Molekularstruktur des lebenden Gewebes einschlagen und hier folgenschwere Atom Umgruppierungen auslösen können, muß alles getan werden, um die zusätzliche Belastung so klein wie möglich zu halten.

Beim Fallout gelangen die strahlenden Elemente mit dem Regen, Schnee oder Wind auf die Erde, bedecken die Pflanzen oder werden mit dem Regenwasser in Flüsse und Seen geschwemmt, wo die Fische sie aufnehme!:. Auf dem direkten Weg über Trinkwasser, Gemüse und Obst oder indirekt über die Milch der Kühe, die auf verseuchten Wiesen geweidet haben, und das Brot, das von verseuchtem Getreide stammt, geraten sie in den menschlichen Körper. Unter den Radioisotopen des Fallcuts sind vier besonders erwähnenswert; 9 J°d 131, weil es selektiv von der Schilddrüse namentlich junger Menschen aufgenommen wird und hier Krebs erzeugen kann. Dank seiner Kurzlebigkeit (Halbwertszeit 8 Tage) ist es jedoch nach längeren Wanderzeiten der radioaktiven Wolken nicht mehr gefährlich.

$ Caesium 137 (Habwertszeit etwa 30 Jahre), das vom Körper zwar verhältnismäßig schnell wieder ausgeschieden wird, sich aber zuvor überall in den Geweben verteilt und durchdringende Gammastiahlen aussendet.

Da es auf dem Blutwege auch in die Keimdrüsen gelängt, fürchten die