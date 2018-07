Inhalt Seite 1 — Wiesbaden hat keine „Staatskritiker“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Drommert

Walter Koppel, ein führender deutscher Filmproduzent, greift, da er nun einmal zur Äußerung seiner Meinung aufgefordert ist, die Filmbewertungsstelle Wiesbaden gar nicht zimperlich an („Sollen Kritiker Steuern ermäßigen?“ in Nr. 15 der ZEIT v. 13. 4. 1962). Ihm gefällt vielerlei nicht, die Spruchpraxis, die personelle Zusammensetzung, insbesondere mißfällt ihm Dr. Theo Fürstenau, und schließlich hat er keine Sympathien für die Vergnügungssteuern, zum mindesten nicht für Steuern, die den Film betreffen – und da er dabei bei den Gesetzen angelangt ist, hat er denn auch ein kräftiges Wörtchen des Mißbehagens gegen die „Regierencen unseres Landes“ parat, denen er, von wenigen Abnahmen abgesehen, platterdings Unverständnis der „Belange des Films“ attestiert.

In der Tat, Steuern sind (wer stimmte da nicht mit ein?) eine lästige, Steuern sind zuweilen eine verteufelte Sache. Aber Koppels Attacke scheint mir so charakteristisch für eine ganze Gruppe zu sein: für Produzenten und Verleiher. Hinter ihren Mißfallensäußerungen über einzelne Entscheidungen oder die generelle Strenge der „Staatskritiker“ von Wiesbaden verbirgt sich, nicht immer sehr geschickt laschiert, der aufgestaute Mißmut über die gewiß hohen Steuern, mit denen die meisten deutschen Länder den Film bedacht haben.

Die „Staatskritiker“ von Wiesbaden sind alter nun ganz und gar nicht die Erfinder der Vergnügungssteuer (das ist Sache des Parlaments und des Gesetzgebers), ja sie werden in dieser Hinsicht auch gar nicht nach ihrer Meinung gefragt. Gefragt werden sie lediglich – und das macht ihnen schon genug zu schaffen – nach ihrer Meinung über Filme, und nichts als das.

Zwischen den Meinungsäußerungen der Wiesbadener Kritiker und der Höhe der Vergnügungssteuer besteht zwar ein Kausalzusammenhang. Aber nicht die Kritiker haben ihn gestiftet, sondern die Länderregierungen. Es wäre nun, scheint mir, unbillig, wenn man von den Mitgliedern der FBW erwarten wollte, sie sollten ihre Urteile über geistige und künstlerische Werte der ihnen zur Begutachtung vorgeführten Filme modifizieren (das heißt: verfälschen), um eine günstigere steuerliche Einstufung bei den Ländern zu erzielen.

Das meint doch Herr Koppel nicht etwa mit Toleranz? Aber wenn er von den Wiesbadener „Filmrichtern“ – „viel Umsicht und auch Toleranz“ verlangt, was versteht er dann darunter? Meint er mit Toleranz etwa jene weltanschauliche und sittliche Auffassung, die theoretisch spätestens mit Lessings Nathan gesichert schien, tatsächlich aber gestern noch bitter verhöhnt wurde? Das kann Herr Koppel doch im Ernst nicht meinen. Ich befürchte, er meint eher freundliche Rücksicht auf Kassenreporte, geleistet von den Finanzministern deutscher Länder, vermittelt und befürwortet von den „Staatskritikern“ von Wiesbaden. Sehr verständlich, Herr Koppel, sehr verständlich. Nur geht das weit über die Kompetenzen der FBW hinaus.

Herrn Koppel gefällt die Praxis der FBW nicht, und er hat allem Anschein nach etwas an den Normen, Methoden und Personen auszusetzen. Er hat herausgefunden, daß die Meinungen der (freien, in Zeitungen schreibenden) Kritiker nicht selten mit den Wiesbadener Urteilen nicht übereinstimmen. Nun, und? Was will das denn besagen? Und zu wessen Ungunsten? Herr Koppel zitiert Klaus Esbecker, der im vorigen Herbst, als ein Jubiläum der FBW gefeiert wurde, schrieb: „10 Jahre Praxis und noch immer kein Maßstab Nun, die Maßstablosigkeit. ist ein oft wiederholter Vorwurf, der vor anderen Vorwürfen den großen Vorteil hat, daß er gut klingt, daß er einen geistigen Anstrich hat, daß er nicht nach allzu persönlichen Beweggründen und „Interessen“ klingt.