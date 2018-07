Von Friedrich Schöne

Was bin ich – Ja, so fragt ihr wohl. – Was ist es, Wer ist die Macht, die immer wieder fest In dieser Welt des Haders und des Zwistes Die Menschheit an das Gute glauben läßt?

Armselig werden immer Worte bleiben, Die es versuchen, mich zu „definieren“, Mich zu zergliedern, einzeln zu beschreiben, Nach Arten mich zu katalogisieren.

Oft bin ich plötzlich fix und fertig da, Ganz ohne daß ihr meiner euch versehen; Vergebens grübelt ihr, wie das geschah, Und könnt es und euch selber nicht verstehen.

Doch kann ich auch behutsam, langsam reifen, Unmerklich und euch selber kaum bewußt, Bis schließlich euer ahnendes Begreifen Mich offenbart in eurer tiefsten Brust.

Was bin ich? – Wer es wirklich weiß, der müßte, So meine ich, versucht sein zu behaupten, Daß er der einz’ge wäre, der es wüßte, Wenn’s tausend and’re auch zu wissen glaubten

Es gibt nun freilich doch verschied’ne Sorten, Ja, es verschiebt sich häufig das Problem, Insofern als wir uns mit gleichen Worten Behelfen, ob es sich auch – je nachdem